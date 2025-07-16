Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Стало известно о нововведениях при поступлении на госслужбу с января 2026 года
С 2026 года для поступающих на государственную и муниципальную службу в России вводятся новые стандарты фотографии, включая ограничения по размеру и формату изображения.
С 1 января 2026 года меняются требования к фотографиям для анкет поступающих на государственную и муниципальную службу в России.
На фото голова и верхняя часть плеч должны быть сняты крупным планом, а расстояние от макушки до подбородка не превышать 80% от всего изображения.
Глаза на фото должны быть открытыми, не прикрытыми волосами. Разрешается фотографироваться в темных очках или с повязкой только по медицинским показаниям, приводит РИА «Новости» выдержку из документов правительства.
Относительно технических параметров файла следующие требования: фотография должна быть цветной, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением не менее 300 точек на дюйм, в формате JPEG, JPG, PNG или BMP, а также иметь размер до десяти мегабайт.
Данные анкет будут храниться в ZIP-архиве, а печатная анкета будет содержать QR-коды для доступа к содержимому архива.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на официальном ресурсе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появится специальный реестр для должников по алиментным обязательствам.