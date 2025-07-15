Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Из-за ливня в Москве затопило дорогу с автомобилями
Автодорога у станции Рижская в Москве ушла под воду из-за ливня
Несколько автомобилей у ЖК «Дмитровский парк» в столице оказались подтоплены после сильного дождя, уровень воды доходил до капотов, для их спасения задействовали коммунальную технику.
В Сети опубликовали видео, где трактор коммунальных служб буксирует иномарку, застрявшую в воде на проезжей части, передает РИА «Новости».
В этот момент вода достигала уровня капота автомобилей.
Жители комплекса рассказали, что несколько автомобилей оказались подтоплены. Для спасения своих машин соседи соорудили временное ограждение на въезде в паркинг, чтобы вода не затопила стоянку.
Сейчас коммунальные службы продолжают откачку воды с территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве объявили предупреждение о ливне, грозе и крупном граде. Ветер в столице ожидается с усилением до 23 м/с.