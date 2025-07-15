Обвиненный в «работе» на Россию британец заявил о сотрудничестве с Израилем

Tекст: Алексей Дегтярев

Филлипс заявил, что собирал личные данные об экс-главе Минобороны Британии Гранте Шэппсе, чтобы передать их якобы российским разведчикам. Цель якобы состояла в разоблачении предполагаемых российских агентов и улучшении отношения к Израилю в британской прессе, сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

Также он указал, что его действия были направлены на поддержку израильских властей после негативного освещения событий в Газе. «Я думал про себя, что если у меня получится разоблачить агента, то я смогу передать эту информацию израильтянам и тем самым извлечь выгоду для израильтян», – заявил Филлипс в суде.

Обвиняемый рассказал, что впервые связался с якобы российскими спецслужбами, отправив письмо в посольство России в марте 2024 года. Похожие письма были направлены в посольства Ирана и Китая с целью «привлечь внимание и разоблачить» иностранных агентов. Он отметил, что лично встречался с Грантом Шэппсом четыре раза и описал их отношения как знакомые.

Ранее сообщалось, что под видом агентов российских спецслужб с Филлипсом контактировали британские полицейские под прикрытием. Обвинение считает, что подозреваемый намеревался таким образом заработать денег, однако Филлипс своей вины не признал.

Напомним, Филлипсу предъявили обвинения по статье о сборе информации в интересах иностранного государства.