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Обвиненный в «работе» на Россию британец заявил о сотрудничестве с Израилем
Подозреваемый в «связях с Россией» британец Говард Майкл Филлипс сообщил в суде, что работал в интересах израильской стороны, пишут британские СМИ.
Филлипс заявил, что собирал личные данные об экс-главе Минобороны Британии Гранте Шэппсе, чтобы передать их якобы российским разведчикам. Цель якобы состояла в разоблачении предполагаемых российских агентов и улучшении отношения к Израилю в британской прессе, сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Также он указал, что его действия были направлены на поддержку израильских властей после негативного освещения событий в Газе. «Я думал про себя, что если у меня получится разоблачить агента, то я смогу передать эту информацию израильтянам и тем самым извлечь выгоду для израильтян», – заявил Филлипс в суде.
Обвиняемый рассказал, что впервые связался с якобы российскими спецслужбами, отправив письмо в посольство России в марте 2024 года. Похожие письма были направлены в посольства Ирана и Китая с целью «привлечь внимание и разоблачить» иностранных агентов. Он отметил, что лично встречался с Грантом Шэппсом четыре раза и описал их отношения как знакомые.
Ранее сообщалось, что под видом агентов российских спецслужб с Филлипсом контактировали британские полицейские под прикрытием. Обвинение считает, что подозреваемый намеревался таким образом заработать денег, однако Филлипс своей вины не признал.
Напомним, Филлипсу предъявили обвинения по статье о сборе информации в интересах иностранного государства.