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Главную икону ВМФ доставили в Кронштадт ко Дню флота
В рамках празднования Дня Военно-морского флота в Кронштадт впервые привезли главную икону ВМФ святого Андрея Первозванного и мощи Феодора Ушакова.
Главную икону ВМФ святого Андрея Первозванного впервые доставили в Кронштадт для празднования Дня флота, передает ТАСС. Святыня прибыла в Никольский морской собор на борту Ан-26 авиационного корпуса Северного флота по поручению главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева.
Вместе с иконой из Санаксарского мужского монастыря в Мордовии были привезены мощи святого праведного воина Феодора Ушакова. Мощи доставили самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации.
Встречу святынь на аэродроме организовали представители Главного командования ВМФ, морской взвод роты почетного караула, военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ, а также оркестр. Заместитель главнокомандующего ВМФ контр-адмирал Владислав Павлов принял участие в церемонии встречи.
После прилета святыни отправили в Ставропигиальный Никольский морской собор, где архимандрит Алексий провел молебен. По завершении молебна личный состав ВМФ смог приложиться к мощам святого адмирала. Наместник Санаксарского монастыря архимандрит Иннокентий сопровождал мощи в Кронштадте.
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