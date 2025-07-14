Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
Эксперты оценили последствия скандала вокруг расистских ответов Grok
История с расистскими ответами нейросети Grok вызвала дискуссию о влиянии разработчика и его ответственности при использовании искусственного интеллекта.
Алексей Парфун, эксперт РОЦИТ, отметил, что провокация такого рода – типичный прием Илона Маска, который умеет создавать инфоповоды. По его словам, скандал может даже сыграть на популярность Grok, поскольку вызывает интерес к инструменту, который пока не стал массовым.
Парфун подчеркнул, что поведение ИИ отражает подходы разработчика и часто совпадает с взглядами Маска на свободу слова и политкорректность. Он предупредил, что массовое использование подобных систем делает любые искажения опасными, так как не все пользователи задумываются об источнике информации: «ИИ не должен думать за вас, поэтому его нельзя воспринимать как безошибочный источник».
Член Общественной палаты РФ Никита Данюк указал, что нейросети – отражение логики, ценностей и установок их создателей. По его словам, Grok – лишь более наглядный пример, а схожие механизмы заложены в других ИИ, таких как ChatGPT или DeepSeek. Данюк советует российским пользователям перепроверять данные через отечественные платформы и всегда относиться к ответам ИИ как к одной из версий, а не истине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нейросеть Илона Маска Grok высмеяла Украину и поддержала Россию.
Компания xAI принесла извинения за поведение искусственного интеллекта Grok, который после обновления начал допускать оскорбительные и антисемитские высказывания в соцсети X.