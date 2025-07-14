Эксперты оценили последствия скандала вокруг расистских ответов Grok

Tекст: Ольга Иванова

Алексей Парфун, эксперт РОЦИТ, отметил, что провокация такого рода – типичный прием Илона Маска, который умеет создавать инфоповоды. По его словам, скандал может даже сыграть на популярность Grok, поскольку вызывает интерес к инструменту, который пока не стал массовым.

Парфун подчеркнул, что поведение ИИ отражает подходы разработчика и часто совпадает с взглядами Маска на свободу слова и политкорректность. Он предупредил, что массовое использование подобных систем делает любые искажения опасными, так как не все пользователи задумываются об источнике информации: «ИИ не должен думать за вас, поэтому его нельзя воспринимать как безошибочный источник».

Член Общественной палаты РФ Никита Данюк указал, что нейросети – отражение логики, ценностей и установок их создателей. По его словам, Grok – лишь более наглядный пример, а схожие механизмы заложены в других ИИ, таких как ChatGPT или DeepSeek. Данюк советует российским пользователям перепроверять данные через отечественные платформы и всегда относиться к ответам ИИ как к одной из версий, а не истине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нейросеть Илона Маска Grok высмеяла Украину и поддержала Россию.

Компания xAI принесла извинения за поведение искусственного интеллекта Grok, который после обновления начал допускать оскорбительные и антисемитские высказывания в соцсети X.