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Пушилин заявил об ускорении освобождения Часова Яра после взятия Николаевки
Взятие Николаевки на константиновском направлении Донецкой Народной Республики привело к серьезным логистическим трудностям для ВСУ и может ускорить освобождение Часова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, освобождение Николаевки на константиновском направлении Донецкой Народной Республики создало значительные проблемы с логистикой для вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».
Пушилин отметил, что бои в районе Яблоновки остаются одними из самых ожесточенных, однако подразделения ДНР добились определенных успехов. По его словам, после захвата Николаевки у украинских войск возникли серьезные логистические сложности, что может способствовать дальнейшему продвижению и улучшению позиций российских подразделений.
Также он уточнил, что Николаевка располагается приблизительно в шести километрах от Константиновки, которую он назвал следующим важным логистическим пунктом для украинских войск, находящихся в Крамоторско-Славянской агломерации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе к югу от Часова Яра начались бои за село Ступочки. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре. Бойцы «Барс-31» уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.