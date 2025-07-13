Путин рассказал о беседах с лидерами ОАЭ и КНДР об Aurus

Tекст: Ольга Иванова

Путин рассказал, что обсуждал свой лимузин Aurus с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном и лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу «Россия 1» Путин подчеркнул, что автомобиль является полностью российской разработкой и производством. По его словам, иностранные партнеры задействовались только в качестве консультантов, а сам лимузин на 100% произведен в России.

Путин уточнил, что во время беседы с Аль Нахайяном он «рассказывал о том, что это за машина. Это 100% наша машина, наше производство, наша разработка. Да, мы обратились к помощи наших технологических партнеров. Но они выступали исключительно как консультанты. Это 100% российское производство».

Также президент отметил, что во время поездки на Aurus с Ким Чен Ыном обсуждение автомобиля прошло в неформальной обстановке. «Просто рассказывал о машине, ничего здесь секретного нет», – пояснил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил о возможности организации производства российских автомобилей Aurus на территории королевства. Президент России Владимир Путин оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане. Путин отметил, что автомобиль, на котором он передвигается, является «хорошей машиной».