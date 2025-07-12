Эрдоган объявил о начале новой эпохи в истории Турции

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Турции стартовал процесс разоружения запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), что, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало началом новой эпохи без терроризма, передает РИА «Новости». Эрдоган отметил, что с пятницы «47-летнее бедствие терроризма вступило в процесс завершения» и призвал запомнить этот день как открытие новой страницы в истории страны.

Процесс разоружения боевиков РПК прошел утром в пятницу в иракском городе Сулеймание. Турецкие власти связывают с этим событием надежду на окончание затяжного конфликта с курдскими боевиками и реализацию инициативы «Турция без террора». По данным турецких источников, около 30 боевиков сложили оружие.

В своем обращении к членам правящей Партии справедливости и развития в Анкаре Эрдоган подчеркнул, что предыдущие правительства не смогли искоренить терроризм, несмотря на многочисленные обещания. Он напомнил, что страна много лет страдала от нестабильности, нераскрытых убийств и массовых миграций населения, вызванных террористическими атаками.

Президент выразил уверенность, что этот шаг принесет мир и единство в Турцию и позволит оставить позади годы насилия и страха. Эрдоган также заявил, что теперь двери «турецкого века» распахнуты, и страна готова двигаться вперед, закрыв тяжелую главу своей истории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ираке начался процесс разоружения первой группы Рабочей партии Курдистана. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал контролировать этот процесс. Рабочая партия Курдистана ранее объявила о самороспуске.