Россия выдала Латвии подозреваемого в преступлении против ребенка

Россия выдала Латвии подозреваемого в насилии над девочкой

Tекст: Денис Тельманов

Россия передала Латвии мужчину, обвиняемого в насильственных действиях в отношении 12-летней девочки, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, экстрадиция состоялась в пункте пропуска Бурачки – Терехово.

В апреле 2021 года подозреваемый возле казино в Риге убедил несовершеннолетнюю сесть к нему в автомобиль, после чего совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности.

После содеянного мужчина покинул Латвию и был объявлен в международный розыск через Интерпол в 2024 году. В июле прошлого года его задержали в Москве.

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос латвийской стороны о выдаче разыскиваемого, после чего подозреваемый был экстрадирован.

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