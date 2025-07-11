Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.3 комментария
Песков заявил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной
Россия и Украина продолжают работу по обмену пленными и передаче тел погибших военнослужащих, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, «он [процесс] продолжается, эта работа идет». Этот вопрос был согласован на втором раунде переговоров между двумя странами, передает ТАСС.
Песков также уточнил, что Москва ожидает предложений от Киева относительно сроков для проведения третьего раунда прямых переговоров.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.
В минувшую пятницу российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям. Предыдущий обмен проходил 26 июня.