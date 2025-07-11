Песков заявил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «он [процесс] продолжается, эта работа идет». Этот вопрос был согласован на втором раунде переговоров между двумя странами, передает ТАСС.

Песков также уточнил, что Москва ожидает предложений от Киева относительно сроков для проведения третьего раунда прямых переговоров.

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.

В минувшую пятницу российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям. Предыдущий обмен проходил 26 июня.