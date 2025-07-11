Российские войска уничтожили два взвода ВСУ ударами ФАБ

Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве

Полонист Стремидловский: Президент Польши Дуда угрожает Украине ради карьеры

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Первое, что необходимо отметить: у президента Польши нет полномочий закрыть аэропорт. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра. А Дональд Туск вряд ли захочет сделать такой подарок Анджею Дуде» – пояснил полонист Станислав Стремидловский.

«К тому же, через месяц Сейм будет утверждать нового президента – Кароля Навроцкого. Поэтому слова вышедшего в тираж главы государства сейчас вообще не имеют никакого значения ни для Польши, ни для ее союзников по НАТО, ни тем более для США. Кроме того, американские силы покидают аэропорт в Жешуве», – напомнил он.

«Дуда всегда позиционировал себя как проукраинский и антироссийский «ястреб». Но на фоне поиска вариантов для продолжения карьеры он вдруг стал делать резкие заявления в адрес Киева и НАТО. Вероятно, политик хочет понравиться Вашингтону, чтобы попытаться получить приемлемый пост в американских окологосударственных структурах», – детализировал собеседник.

«Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», – заключил Стремидловский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть «на ремонт» аэропорт возле Жешува, сообщает РИА «Новости». «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – сказал он.

«Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны», – добавил он. «Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», – объяснил политик. Польский президент утверждает, что в ответ на это заблокировал некий «фрагмент решений» вильнюсского саммита НАТО.

Аэропорт возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Киеву.

Напомним, Дуда заявлял, что западные страны стараются переложить на Варшаву основную нагрузку по помощи Киеву. Он также предлагал направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии.