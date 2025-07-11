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ВСУ оставили в Днепропетровской области неопытные подразделения
В обороне Днепропетровской области на Украине сейчас задействованы главным образом неопытные части, что заметно по их поведению и частым передвижениям техники.
Командование ВСУ оставило для обороны Днепропетровской области недостаточно подготовленные части, сообщил командир группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа «Хан» 51-й армии Южного военного округа с позывным «Тобол», передает РИА «Новости». По его словам, в момент прибытия российских войск противник демонстрировал неосторожное поведение и не выбирал подходящее время для перемещений, проводя ротацию и переброску техники практически открыто.
«Это какие-то либо вновь сформированные подразделения, либо прям новобранцы, потому что вели себя очень странно. Судя по действиям, противник неопытный», – отметил «Тобол».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.