По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.6 комментариев
Силы ПВО России уничтожили 26 украинских беспилотников за три часа
В течение трех часов силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников, уничтожив аппараты над Курской, Брянской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.
За последние три часа дежурные подразделения ПВО уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. В Министерстве обороны сообщили, что атака велась с 17.00 до 20.00 по московскому времени.
Согласно официальной информации, одиннадцать БПЛА были сбиты над Курской областью, девять – над Брянской областью, три – над Калужской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской областью и Московским регионом.
В ведомстве отметили, что все дроны были самолетного типа. О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Решительные действия ПВО позволили предотвратить возможные последствия атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников украинской армии на российские регионы. За полтора часа военные сбили 25 аппаратов.