Российская ПВО уничтожила 25 беспилотников над тремя регионами России

Tекст: Денис Тельманов

Российские средства ПВО в период с 15.00 до 16.30 по московскому времени уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России. Из них 14 беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, восемь – над Белгородской областью, еще три – над Московским регионом.

В сообщении подчеркивается, что все аппараты были уничтожены в воздухе, угрозы для населения и инфраструктуры не зафиксировано. Подобные атаки становятся регулярными в условиях конфликта и отвечают за возрастающую напряженность на российских приграничных территориях.

Официальных сведений о повреждениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО Министерства обороны уничтожила еще два беспилотника, которые летели на Москву.

Российские силы ПВО минувшей ночью нейтрализовали 14 беспилотников самолетного типа, восемь из которых были сбиты над акваторией Черного моря. Дежурные расчеты ПВО также сбили два беспилотника самолетного типа над Крымом около 13.00 по московскому времени.