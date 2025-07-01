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В России трех белорусов отдали под суд за производство наркотиков
Завершено расследование дела в отношении трех граждан Белоруссии, их обвиняют в производстве крупных партий метадона в Подмосковье, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, с ноября 2023 по февраль 2024 года обвиняемые изготовили и хранили более 18 кг наркотического средства, действуя организованной группой в целях сбыта, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Лаборатория была оборудована в доме на участке в поселении Белоозерский городского округа Воскресенск.
Кроме того, злоумышленники приобрели и хранили свыше 37 кг прекурсоров метадона в контейнере вблизи здания на Можайском шоссе в городе Одинцово. Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов в феврале 2024 года. Как рассказали в прокуратуре, из незаконного оборота изъято более 18 кг наркотических средств.
Уголовное дело рассмотрит Московский областной суд. Обвиняемым инкриминируется незаконное производство наркотиков в особо крупном размере и хранение прекурсоров. Материалы по другим участникам выделены в отдельное производство и расследуются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция выявила нарколабораторию в Домодедовском районе Московской области. Ежемесячно в этом месте производили более 300 кг мефедрона.