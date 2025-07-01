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WSJ: Удары США и Израиля подтолкнули Иран к созданию ядерного оружия
На фоне обсуждения ударов США и Израиля по ядерным объектам в Иране часть иранского руководства рассматривает возможность разработки собственного атомного оружия как средство сдерживания, сообщается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).
Газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что удары США и Израиля по иранским ядерным объектам могут подтолкнуть Тегеран к созданию собственного ядерного оружия.
Как передает ТАСС, бывший участник американской делегации по ядерной сделке с Ираном Алан Эйр заявил: «Парадоксальным образом мы еще больше убедили иранцев в необходимости создать ядерное оружие». Он отметил, что иранские власти сейчас размышляют о пересмотре оборонительной стратегии.
По данным WSJ, часть иранского политического руководства считает, что только обладание атомной бомбой способно сдержать новые военные удары со стороны США и Израиля. Эксперты издания полагают, что у Ирана есть все необходимые ресурсы для продолжения обогащения урана, однако сроки возможного создания атомной бомбы определить сложно.
С 2003 года в Иране действует фетва верховного лидера Али Хаменеи, запрещающая производство ядерного оружия. Официальные власти страны не раз подчеркивали отсутствие намерений создавать ядерное оружие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утечка доклада о ситуации в Иране сорвала триумф Дональда Трампа на саммите НАТО. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США. Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social разместил заявление главы Пентагона Пита Хегсета, чтобы убедить общественность в полном разгроме ядерной программы Ирана.