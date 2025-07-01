  • Новость часаВ результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу
    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    Посол Азербайджана посетил по вызову МИД России
    Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки пленных
    Тбилиси обвинил Лондон в финансировании попыток госпереворота в Грузии
    Трамп потребовал от японцев покупать американский рис
    Мнения
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    45 комментариев
    1 июля 2025, 11:44 • Новости дня

    WSJ: Удары США и Израиля подтолкнули Иран к созданию ядерного оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне обсуждения ударов США и Израиля по ядерным объектам в Иране часть иранского руководства рассматривает возможность разработки собственного атомного оружия как средство сдерживания, сообщается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

    Газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что удары США и Израиля по иранским ядерным объектам могут подтолкнуть Тегеран к созданию собственного ядерного оружия.

    Как передает ТАСС, бывший участник американской делегации по ядерной сделке с Ираном Алан Эйр заявил: «Парадоксальным образом мы еще больше убедили иранцев в необходимости создать ядерное оружие». Он отметил, что иранские власти сейчас размышляют о пересмотре оборонительной стратегии.

    По данным WSJ, часть иранского политического руководства считает, что только обладание атомной бомбой способно сдержать новые военные удары со стороны США и Израиля. Эксперты издания полагают, что у Ирана есть все необходимые ресурсы для продолжения обогащения урана, однако сроки возможного создания атомной бомбы определить сложно.

    С 2003 года в Иране действует фетва верховного лидера Али Хаменеи, запрещающая производство ядерного оружия. Официальные власти страны не раз подчеркивали отсутствие намерений создавать ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утечка доклада о ситуации в Иране сорвала триумф Дональда Трампа на саммите НАТО. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США. Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social разместил заявление главы Пентагона Пита Хегсета, чтобы убедить общественность в полном разгроме ядерной программы Ирана.

    30 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста, сообщило агентство ISNA.

    По данным ISNA, причиной стала официальная поддержка Киевом израильских ударов по территории Ирана, передает ТАСС.

    Передавая ноту, Фарсаи отметил, что действия украинских властей, поддержавших военную агрессию Израиля, фактически означают игнорирование международно-правовых обязательств. В частности, он указал на нарушение принципов Устава ООН и четырех Женевских конвенций.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана.


    Комментарии (17)
    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


    Комментарии (0)
    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 03:42 • Новости дня
    В парламенте Ирана назвали причину запрета главе МАГАТЭ посещать ядерные объекты

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    По его словам, решение Ирана связано с обнаружением секретных данных о ядерных объектах в документах, полученных от израильского режима, пишет агентство Mehr.

    «Недавняя 12-дневная война является продолжением 47-летних военных действий, которые США ведут против иранского народа. В основе этой вражды лежат не ракеты или ядерная программа, а народ Ирана. США боятся 90-миллионной нации с семи тысячелетней цивилизацией, которая не допустит американского господства в регионе», – заявил Хаджи Бабаи.

    Вспоминая первые дни войны, он сказал, что враг пытался убить иранских командиров, чтобы дестабилизировать систему управления, точно так же, как они сделали это 28 июня 1981 года, когда они убили аятоллу Бехешти и представителей судебной власти, а позже убили президента Раджаи.

    «Враг считает, что Ираном нельзя управлять и он должен быть раздроблен. Они стремятся разжечь этническую напряженность и ошибочно полагают, что 70%  иранского населения встанут на их сторону», – заключил он.

    Перемирие и прекращение огня, которое вступило в силу 24 июня, привело к прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Иран заявил о возможности возобновления сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Иран может восстановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии при условии, что организация начнет соблюдать свои обязательства, передает РИА «Новости». Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил об этом в интервью телеканалу CBS.

    Иравани подчеркнул, что сейчас сотрудничество приостановлено, поскольку, по мнению Тегерана, агентство не выполнило свои договоренности. Он заявил: «Наше сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено, потому что агентство не выполнило свои обязательства. Пока это условие не будет выполнено, наше сотрудничество будет приостановлено. Но как только это будет сделано, мы можем возобновить нашу совместную работу».

    Власти Ирана неоднократно критиковали МАГАТЭ за предвзятый подход и несоблюдение договоренностей в рамках совместных программ по ядерной тематике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    До этого Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Комментарии (2)
    29 июня 2025, 06:28 • Новости дня
    Гросси допустил способность Ирана вскоре возобновить обогащение урана

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    «Мощности, которые у них есть, их достаточно. Они могут, знаете ли, в течение нескольких месяцев, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, вращающихся и производящих обогащенный уран, или меньше этого. Но, как я сказал, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет», – сказал он в интервью CBS News.

    Гросси пояснил, что достоверных данных разведки или военных сведений нет, есть данные о некоем ущербе, но насколько он сильный?

    «У Ирана там есть мощности; промышленные и технологические мощности. Так что если они захотят, они смогут начать делать это снова. Это значит снова мы должны вернуться к столу переговоров и найти технически обоснованное решение. В противном случае, это снова ударит по нам, в плане ситуации, которая не очень хорошо прояснена», – отметил глава МАГАТЭ.

    Гросси отметил, что подтверждений о том, что Иран работает над ядерным оружием нет, хотя много раз специалистов агентства призывали в своих отчетах указать именно это, но Гросси не позволял, так как доказательств этому никто не видел.

    «Мы их не видели, не видели программ, которые были бы на это направлены, в то же время они не отвечали на очень важные вопросы, которые требовали решения», – сказал он.

    Говоря о 400 кг высокообогащенного урана он сообщил, что есть основания полагать, будто угрожая отомстить за авиаудары, Иран будет применять что-то из остатков этого материала, но существует ли он, не известно.

    «Мы не знаем, где может быть этот материал: попал ли он под удары за те 12 дней или был вовремя спрятан или вывезен. В какой-то момент это должно быть разъяснено, иначе мы получим еще одну проблему, которая будет висеть над нашими головами, поэтому я и призываю Иран позволить нашим инспекторам как можно скорее продолжить свою важную работу», – подчеркнул Гросси.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    До этого Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 02:27 • Новости дня
    NBC узнал о переговорах спецпосланника Уиткоффа с Ираном по возможному соглашению

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может провести переговоры с иранскими представителями в ближайшие дни, чтобы попытаться договориться о заключении соглашения по ядерной программе.

    «Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие дни должен провести переговоры о возможном соглашении с Ираном, чтобы попытаться прекратить обогащение урана в обмен на смягчение санкций», – узнал NBC News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 17:33 • Новости дня
    На территории НПЗ на северо-западе Ирана произошел взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв резервуара с азотом произошел на территории строящегося блока тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, в результате аварии окрестности НПЗ накрыл густой дым. Отмечается, что причиной появления дыма стало именно происшествие на объекте, связанное с утечкой и взрывом азота, передает ТАСС.

    17 июня в столице Восточного Азербайджана, городе Тебризе на северо-западе Ирана, были слышны два взрыва.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что с территории Ирана по Израилю произведен запуск ракет, ВВС Израиля наносят ответные удары. Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев


    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    The Times: Израиль начал готовить операцию против Ирана 15 лет назад

    The Times:: Израиль начал слежку за ядерной программой Ирана 15 лет назад

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские спецслужбы с 2010 года отслеживали ключевые объекты ядерной и ракетной программы Ирана, точно выявив местоположение трех предприятий по производству центрифуг, сообщает The Times.

    Израиль начал подготовку операции против Ирана еще в 2010 году. Как отмечается в публикации The Times, израильские спецслужбы на протяжении нескольких лет работали через свою агентуру на территории Ирана, чтобы следить за развитием иранской ядерной программы, передает ТАСС.

    Агенты смогли определить точное расположение производства центрифуг для обогащения урана в трех объектах – в Тегеране и Исфахане, а также получили подробную информацию об объекте в Натанзе, включая подземные сооружения, системы энергоснабжения и элементы инфраструктуры. По данным разведки Израиля, к концу 2024 года Иран «перешел от стадии исследований» к прямой разработке ядерного оружия.

    The Times также отмечает, что Иран планировал нарастить производство дальнобойных ракет класса «земля – земля» до 1 тыс. единиц в год и довести общий арсенал таких ракет до 8 тыс. единиц. На момент начала конфликта, по данным издания, у Ирана было до 2,5 тыс. баллистических ракет. Израильские агенты, по сведениям газеты, посещали все ключевые объекты иранской ракетной программы, которые позже были атакованы Израилем.

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военные удары США и Израиля нанесли серьезный ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия.

    Times of Israel подчеркивал, что ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными.

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о новых шансах для освобождения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что успех против Ирана создал условия для решения вопроса с заложниками и разгрома ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о новых перспективах после победы над Тегераном, передает ТАСС. По словам израильского лидера, устранены две ключевые угрозы – иранская ядерная программа и производство баллистических ракет. Нетаньяху подчеркнул: «Открылись обширные возможности после этой победы. Прежде всего для освобождения заложников».

    Глава кабмина добавил, что Израилю еще предстоит решить вопрос с Газой и добиться окончательного разгрома ХАМАС. Премьер выразил уверенность, что эти цели будут достигнуты.

    Кроме того, Нетаньяху обратил внимание на появление новых региональных возможностей, подразумевая возможную нормализацию отношений Израиля с рядом стран Ближнего Востока.

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военные удары США и Израиля нанесли серьезный ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия.

    Times of Israel подчеркивал, что ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными.

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 17:47 • Новости дня
    Трамп пообещал отменить санкции при мирном поведении Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность пересмотреть санкционный режим в случае, если Иран проявит миролюбие и прекратит опасные действия.

    Трамп заявил об этом в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что готов снять санкции с Ирана, если Тегеран проявит готовность к миру и воздержится от действий, угрожающих безопасности.

    «Если они смогут быть мирными и показать нам, что больше не будут причинять вреда, я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям», – сказал Трамп. По его словам, решение о возможной отмене ограничительных мер будет зависеть от поведения Ирана в будущем.

    Президент США отметил, что подобное развитие событий способно кардинально изменить ситуацию вокруг Ирана и улучшить отношения между странами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Комментарии (0)
    30 июня 2025, 00:43 • Новости дня
    Иран в ООН пообещал продолжить обогащение урана

    Tекст: Ирма Каплан

    Обогащение урана в Иране никогда не прекратится, заявил постпред страны при ООН Амир-Саид Иравани, добавив, что Тегеран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция Трампа – это не переговоры».

    Представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил в воскресенье, что его страна имеет право обогащать уран и «никогда не прекратит» делать это.

    «Обогащение урана – это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право», – сказал Иравани в интервью CBS News.

    Он добавил, что Иран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция – это не переговоры, это диктует политику в отношении нас».

    «Тегеран готов к переговорам, но после агрессии это не является надлежащим условием для нового раунда переговоров, и нет никакой просьбы о переговорах и встрече с президентом», – добавил он.

    Представитель Ирана в ООН также опроверг информацию о каких-либо угрозах со стороны его правительства в отношении Рафаэля Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или инспекторам агентства, которых некоторые иранские официальные лица обвиняют в том, что они помогают Израилю оправдывать свои нападения.

    Инспекторы МАГАТЭ в настоящее время находятся в Иране, но не имеют доступа к иранским ядерным объектам.

    На вопрос ведущей CBS News, осудит ли Иравани призывы к аресту и казни главы МАГАТЭ, с которыми, по словам госсекретаря США Марко Рубио, выступила газета, близкая к иранскому лидеру, дипломат ответил, что осудит.

    «Никакой угрозы нет», –  повторил Ирвани, признав, что парламент Ирана приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору МАГАТЭ, устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп допустил наличие у Ирана дополнительного ядерного объекта

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    «Мы знали, что у них было много объектов, возможно, три плюс один, но говорилось, что они располагают тремя основными объектами», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

    Напомним, бомбардировщики США в ночь на 22 июня нанесли авиаудары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон считает, что  ядерная программа Ирана уничтожена и не подлежит восстановлению. У Ирана по этому поводу другое мнение.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 16:31 • Новости дня
    Иран открыл воздушное пространство над двумя частями страны

    Tекст: Мария Иванова

    Иран разрешил осуществление международных авиарейсов над центральной и частично – над западной областями страны, сообщил представитель министерства дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахван.

    В соответствии с решением координационного комитета Организации гражданской авиации, которое принималось из соображений безопасности, воздушное пространство центральных и части западных территорий страны в данный момент открыто лишь для международных и транзитных рейсов. При этом восточная часть страны используется и для внутренних, и для международных и транзитных рейсов, отмечает ТАСС.

    Напомним, накануне Росавиация сняла запрет на полеты над Ираком и Ираном.

    Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о старте рейсов в Израиль из Москвы, Сочи, Петербурга и Минеральных Вод.

    Комментарии (0)
    30 июня 2025, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии переговоров с Ираном после ударов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что не предлагал Ирану никаких инициатив и не контактировал с Тегераном после военных ударов.

    Трамп заявил, что не делал никаких предложений Ирану и не вступал в переговоры с Тегераном после того, как США атаковали и уничтожили ядерные объекты страны, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в социальной сети Truth Social он подчеркнул: «Я ничего не предлагаю Ирану – в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты».

    Трамп также отметил, что в период президентства Барака Обамы Ирану были переданы миллиарды долларов в рамках ядерной сделки. По его словам, нынешняя позиция США по вопросам взаимодействия с Ираном отличается от политики предыдущей администрации.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Баку заявили о смерти братьев Сафаровых в Екатеринбурге от множественных травм
    ФСБ сообщила о систематическом использовании ВСУ химического оружия
    Полиция Израиля задержала семейную пару за шпионаж в пользу Ирана
    Трамп выпустил духи для тех, кто «выбирает победу, силу и успех»
    Желавший мочиться в вино для России грузинский радикал отправлен в тюрьму
    Жителей европейской части России предупредили о всплесках жары
    В летнем лагере Красноярского края изнасиловали 10-летнего мальчика

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники

    Над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сгустились тучи: в Европарламенте собрали достаточно голосов, чтоб запустить процесс ее увольнения с должности. Раньше Урсула побеждала своих врагов. Теперь врагов стало чрезмерно много в разбросе от Пипери до Макрона. Устоит ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу

    Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности

    Перейти в раздел

    «Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу

    В Литве самораспустилась государственная комиссия по десоветизации. Фактически перед нами едва ли не – ведь в Литве вся идеология выстроена на концепции «советской оккупации», Но оказалось, даже в Литве «декоммунизации» имеет пределы, а комиссия столкнулась со всеобщей ненавистью. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации