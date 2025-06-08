Родные солдат ВСУ 3,5 тыс. раз обратились к российским силовикам по сдаче в плен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские силовые структуры получили 3586 обращений от родственников и близких украинских военнослужащих в мае, передает ТАСС. Они интересовались возможностью сдачи в плен или разыскивали своих мобилизованных в ВСУ родственников.

Силовики сообщили, что по итогам этих обращений за месяц было организовано 24 выхода на российские позиции, когда украинские бойцы добровольно сложили оружие и сдались. Остальные обращения продолжают обрабатываться, поскольку процесс требует тщательной и скрытной работы.

Все обращения поступали через специального бота «сохрани себе жизнь» (@SaveurLive_bot), созданного для обратной связи по таким вопросам. Ранее сообщалось, что в Сумской области родственники украинских военных отправляли им патриотические видеоролики и песни из России, призывая сдаться.

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