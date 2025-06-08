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Родные солдат ВСУ 3,5 тыс. раз обратились к российским силовикам по сдаче в плен
В мае родные украинских военных более 3500 раз обратились к российским силовикам с вопросами о сдаче в плен и поиске своих близких.
Российские силовые структуры получили 3586 обращений от родственников и близких украинских военнослужащих в мае, передает ТАСС. Они интересовались возможностью сдачи в плен или разыскивали своих мобилизованных в ВСУ родственников.
Силовики сообщили, что по итогам этих обращений за месяц было организовано 24 выхода на российские позиции, когда украинские бойцы добровольно сложили оружие и сдались. Остальные обращения продолжают обрабатываться, поскольку процесс требует тщательной и скрытной работы.
Все обращения поступали через специального бота «сохрани себе жизнь» (@SaveurLive_bot), созданного для обратной связи по таким вопросам. Ранее сообщалось, что в Сумской области родственники украинских военных отправляли им патриотические видеоролики и песни из России, призывая сдаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки. Бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Посла России вызывали в МИД Австралии из-за попавшего в плен российского наемника.