Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Newsweek: Отмена контрактов SpaceX грозит США зависимостью от России
Отмена американским президентом Дональдом Трампом государственных контрактов с компанией SpaceX может привести к тому, что США окажутся в зависимости от России по вопросам космических запусков и выхода в космос, пишет Newsweek.
По данным журнала, такой шаг заставит США сблизиться с Россией для обеспечения космической программы, включая полеты на Международную космическую станцию, передает РИА «Новости».
Замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп заявил, что SpaceX играет ключевую роль для деятельности США в космосе, и при расторжении контрактов НАСА будет вынуждено вновь обращаться к России за организацией полетов на МКС.
Ранее президент США предложил прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном Маском, чтобы сэкономить бюджет. Затем Маск начал серию публикаций против главы Белого дома. Дональд Трамп заявил, что Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума.
Американист Малек Дудаков отметил, что Трамп и Маск быстро уладят конфликт.