Европа выразила опасения по поводу возврата к российским энергоносителям

Орнитологи назвали недостатки использования хищных птиц для перехвата дронов

Орнитологи Панфилова и Сорокин оценили эффективность применения птиц для борьбы с БПЛА

Tекст: Татьяна Косолапова

«Я считаю, что на войне все средства хороши, и птицы, естественно, не как основное средство борьбы с дронами, а как вспомогательное, вполне могут быть использованы. Тем более что есть весьма успешный мировой опыт. В Нидерландах и во Франции известны случаи, когда против БПЛА полиция выпускала специально обученных орлов, которые атаковали беспилотники как добычу», – говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.



Есть и другие способы, продолжает депутат. Он рассказывает, что, например, в Китае успешно опробовали проект «Голуби-киборги», когда птиц оснащали видеокамерами и другим оборудованиям, чтобы обнаруживать дроны на дальних подступах. А стаи дрессированных ворон, которых выпускают над нужным объектом, создают для БПЛА естественные помехи, не давая им попадать по мишени. Это, по словам собеседника, может быть весьма эффективно в городских условиях, где применение средств ПВО несет угрозу жилым постройкам.

«Еще раз повторюсь, это вовсе не означает, что следует отказаться от традиционной военной техники, полностью доверившись орнитологам. Птицы – лишь еще один способ, который помог бы нашей противовоздушной обороне», – уточняет депутат. По его словам, в настоящий момент данный способ массово не используется в качестве противодроновой защиты. При этом он напоминает, что натренированные орлы отгоняют от взлетных полос ворон и голубей, чтобы те не попали в турбины самолетов.

«Сложно сказать, насколько дорогостоящий и трудозатратный этот способ. Наверное, это зависит от того, сколько и каких птиц нужно будет тренировать. Но, по крайней мере, попытаться его задействовать хотя бы на крупных военных аэродромах, думаю, стоит», – подчеркивает Журавлев.

Оценить эффективность такого способа противодействия дронам сейчас сложно, говорят орнитологи. Биолог, директор соколиного клуба «Финист» Милослава Панфилова рассказывает, что исследований по птичьей охоте на дроны не проводилось, поэтому говорить о действенности такой защиты довольно сложно.

«Крупных хищных птиц, а именно орловых, однозначно использовать нерентабельно. Они слишком габаритные и заметные. Для этих целей предположительно могут быть использованы только средние хищные птицы – ястребы-тетеревятники и балобаны из семейства соколиных. Но, опять же, ни о каких боевых дронах, естественно, речи быть не может. Они максимум сгодятся на что-то размером с обычный квадрокоптер», – поясняет собеседница.

По ее словам, все хищные птицы сейчас разводятся в питомниках, их несложно приобрести, тем более что стоят они «не таких огромных денег». Однако для того, чтобы понять, насколько военное применение птиц рентабельно, необходимо будет создать специальную исследовательскую группу, которая займется оценкой птичьей охоты на дроны как на пересеченной местности, так и на открытой. Гибель птиц, полагает биолог, можно исключить, грамотно их обучив.



Кандидат биологических наук, орнитолог и специалист по хищным птицам Александр Сорокин считает такой способ противодействия БПЛА малоэффективным по сравнению с применяемыми методами. Кроме того, такой тип защиты территорий он называет слишком опасным для птиц.

«Обычный дробовик куда лучше справится с низколетящими дронами, нежели птицы. Оружие не надо кормить, поить, лечить и дрессировать. Смазывай, береги от ржавчины и стреляй. И это я еще не затрагиваю более продвинутые системы, которые сейчас используют в войсках. Птицы здесь точно не годятся», – считает специалист.

Он обращает внимание еще на одну проблему: сейчас в мире большое разнообразие дронов и их конфигураций. У них разные скорости, высоты полетов, которые не всегда доступны птицам. Поэтому даже если и получится натренировать «охотников», то только на определенные модели БПЛА.

По словам Сорокина, хищных птиц из семейства орловых для данных целей использовать нельзя – они все занесены в Красную книгу. Ястребы тоже не подходят, так как они летают слишком низко над землей. А вот соколы могли бы справиться с такой задачей, однако обучать этих птиц достаточно сложно.

«Соколинников (специалистов, занимающихся соколиной охотой) очень мало – всего несколько десятков на всю Россию. Да и я уверен, что ни один соколинник свою птицу на дрон не пустит – там крутятся винты, которые могут травмировать и покалечить птицу. А для нас они как питомцы. К тому же стоимость одной птицы – десятки тысяч долларов, поэтому данный тип защиты будет крайне дорогим», – заключил Сорокин.

Ранее самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.