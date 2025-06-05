Российские войска освободили сумскую Кондратовку и Редкодуб в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировка «Север» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и центра сил спецопераций ГУР около Искрисковщины, Петрушевки, Садков, Юнаковки, Новой Сечи, Писаревки, Хотени, Павловки и Великого Прикола в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЛС и два склада с боеприпасами.

Группировка «Запад» нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Чистоводовки, Купянска, Глущенково, Боровой, Песчаного, Ольговки, Андреевки в Харьковской области и Волчьего Яра в ДНР.

ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артустановку «Богдана» и 155-мм немецкую самоходную установку Panzerhaubitze 2000. Уничтожены станции РЭБ «Квертус» и «Анклав», пять складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Дроновкой, Северском, Привольем, Никифоровкой, Серебрянкой, Переездным, Константиновкой, Иванопольем и Александро-Шультино в ДНР.

При этом противник потерял до 250 военнослужащих, шесть артиллерийских орудий и хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригад теробороны и нацгвардии в районах Петровского, Удачного, Новониколаевки, Димитрова, Коптево и Богдановки в ДНР.

Потери противника при этом составили до 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Комара, Отрадного в ДНР и Темировки в Запорожской области.

ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны вблизи Плавней, Павловки, Орехова, Новояковлевки в Запорожской области, Понятовки, Антоновки и Садового в Херсонской области.

Противник при этом потерял до 75 военнослужащих, два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские войска освободили Андреевку в Сумской области. В воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области. В конце прошлой недели они освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР.