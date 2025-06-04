Шадаев пообещал ужесточение правил для ИТ-отрасли в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Минцифры Максут Шадаев на конференции ЦИПР объявил о планах ужесточить регулирование для перехода на отечественные ИТ-решения, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что процесс будет сделан неизбежным: «Для нас главное – процесс перехода на отечественное сделать неизбежным, поэтому мы будем усиливать давление».

Шадаев отметил, что несмотря на возможные временные отсрочки, ужесточение регуляторики – вопрос времени. Он пояснил, что решение связано с необходимостью обеспечить технологическую независимость и поддержку российских разработчиков.

Глава Минцифры добавил, что важно не допустить сверхмонополизации рынка и сохранить конкурентоспособность между компаниями, чтобы все участники отрасли имели равные условия работы.

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