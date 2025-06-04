Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Шадаев пообещал ужесточение правил для ИТ-отрасли в России
Переход компаний на отечественные ИТ-решения станет обязательным, а меры регулирования в этой сфере будут ужесточены для предотвращения монополизации рынка, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на ЦИПР.
Глава Минцифры Максут Шадаев на конференции ЦИПР объявил о планах ужесточить регулирование для перехода на отечественные ИТ-решения, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что процесс будет сделан неизбежным: «Для нас главное – процесс перехода на отечественное сделать неизбежным, поэтому мы будем усиливать давление».
Шадаев отметил, что несмотря на возможные временные отсрочки, ужесточение регуляторики – вопрос времени. Он пояснил, что решение связано с необходимостью обеспечить технологическую независимость и поддержку российских разработчиков.
Глава Минцифры добавил, что важно не допустить сверхмонополизации рынка и сохранить конкурентоспособность между компаниями, чтобы все участники отрасли имели равные условия работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры опровергло обязательность биометрии для доступа к порталу «Госуслуги». Россияне получили возможность самостоятельно блокировать на «Госуслугах» подозрительные сим-карты. Эксперты предупредили о росте рисков утечек данных из-за использования VPN-сервисов.