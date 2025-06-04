Суд Москвы лишил прав экс-полицейского из Техаса за вождение в нетрезвом виде

Tекст: Мария Иванова

Суд в Москве лишил бывшего полицейского из Техаса водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. рублей за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС. В материалах дела отмечается, что мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Суд установил, что рано утром гражданин США управлял автомобилем по одной из улиц столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 0,559 мг/л алкоголя, что подтвердили двое понятых при проведении освидетельствования.

На заседании обвиняемый признал вину и через переводчика пояснил, что употреблял алкоголь утром перед поездкой. Его действия квалифицировали как административное правонарушение, поскольку признаков уголовно наказуемого деяния не было выявлено.

Транспортное средство американца было эвакуировано на специализированную стоянку. Решение суда вступило в законную силу, и гражданин США его обжаловать не стал.

Ранее суд в Москве назначил принудительное лечение в психиатрической клинике американцу Джозефу Татеру, обвиняемому в нападении на полицейского.

А Солнцевский суд Москвы постановил арестовать гражданина США Уэйна Байерса на 30 суток за попытку контрабанды значительного объема наркотиков через аэропорт Внуково.