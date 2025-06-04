Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.26 комментариев
Марочко сообщил о срыве штурма ВСУ под Волчанском
Российские артиллеристы предотвратили попытку наступления ВСУ на утраченные позиции возле Тихого в Харьковской области, уничтожив значительную часть противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Как передает ТАСС, Марочко сообщил о сорванной попытке штурма ВСУ в районе Волчанска. По его данным, украинские военные, усилив взвод, предприняли попытку вернуть утраченные позиции в районе населенного пункта Тихое Харьковской области.
Марочко отметил, что российские военные своевременно раскрыли план противника. «Замысел вооруженных формирований Украины был своевременно раскрыт, и ВС РФ нанесли превентивный артиллерийский удар по местам сосредоточения украинских боевиков. В результате большая часть личного состава противника была уничтожена, штурм – сорван», – цитирует эксперта агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов, и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.