АО «ГЛОНАСС» подвела итоги работы за десять лет

«ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям свыше 500 тыс. аварийных вызовов за десять лет

Tекст: Елизавета Шишкова

АО «ГЛОНАСС» празднует десятиетие со дня основания. Компания стала одним из крупнейших системных интеграторов, внедряя отечественные информационно-навигационные технологии и обеспечивая выполнение государственных задач, включая работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения безопасности дорожного движения.

За десять лет «ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам почти полмиллиона аварийных вызовов, 83% из которых поступили автоматически при тяжелых ДТП. Благодаря интеграции с региональными «Системами-112» время реагирования экстренных служб сокращено в два раза, говорится на сайте компании.

Гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил: «Госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам почти полмиллиона аварийных вызовов. 83% таких сообщений получены в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь».

Сегодня более 12,6 млн транспортных средств подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС». Только с начала 2025 года этот показатель вырос на 430 тыс. автомобилей. Система также обеспечивает вызов вневедомственной охраны Росгвардии, сервис «Помощь на дороге» и внедрение новых устройств экстренного оповещения УВЭОС 2.0 без дополнительной аппаратуры.

Помимо аварийного оповещения, система используется для мониторинга общественного транспорта, лесной техники, малой авиации и транспортировки опасных грузов. Всего на платформе более 500 тыс. транспортных объектов, а данные о движении передаются Ространснадзору и в региональные навигационные системы. Также тестируется создание Системы контроля пассажирских перевозок, которая должна повысить безопасность автоперевозок между регионами.

АО «ГЛОНАСС» развивает мобильную спутниковую связь и гибридную сеть для гражданских беспилотников, интегрируется в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» и разрабатывает федеральную навигационно-информационную систему для транспортного мониторинга.