Tекст: Дмитрий Зубарев

Солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен российским военным при освобождении села Водолаги в Сумской области, признались, что командование их бросило, передает ТАСС.

Как сообщил командир батальона мотострелков группировки «Север» с позывным Мажор, офицеры находились в 20 километрах от линии соприкосновения, а основные пути подвоза снабжения были заблокированы российскими войсками.

Мажор пояснил, что из разговоров с пленными стало ясно: бойцы знали о маловероятности поддержки, но не хотели в это верить до последних моментов. С их слов, командир роты находился далеко в тылу, а солдаты остались без поддержки, техники и снабжения.

Комбат также отметил, что решительные и грамотные действия российских военных во время штурма Водолаг убедили плененных ВСУшников, что украинское командование их оставило. По его словам, в ходе зачисток часть украинских военных попала в плен, а часть была уничтожена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Подразделения «Северян» выявили среди воюющих на стороне ВСУ в Сумской области наемников из Японии и Колумбии. Военные «Северян» отразили пять попыток украинских войск прорваться в Курскую область.