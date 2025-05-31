«Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область

Tекст: Антон Антонов

«В преддверии предстоящих в Стамбуле переговоров командование ВСУ получило задачу любой ценой продвинуться на Теткинском и Глушковском направлениях», – заявил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

ВСУ пытались проникнуть в Курскую область из Рыжевки, Искрисковщины, Бессаловки. Также дважды ВСУ были остановлены в окрестностях Павловки при попытке прорваться в поселок Новый Путь. ВСУ понесли «существенные потери в живой силе», уничтожено шесть единиц украинской техники.

На Сумском направлении российские силы «продвинулись в Алексеевке и Кондратовке» и в их окрестностях. Продолжается «зачистка приграничных лесных массивов», «зачистка села Водолаги», а также «ожесточенные бои» в Юнаковке, сообщил «Северный Ветер».

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено 11 штурмовых групп. В Волчанске российские силы продвинулись более чем на 150 м.

«За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что с 5 мая вооруженные силы Украины предприняли 111 безуспешных попыток прорыва на территорию Курской области.