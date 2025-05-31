Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.15 комментариев
«Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
Группировка российских войск «Север» за сутки сорвала пять попыток вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область на Теткинском и Глушковском направлениях.
«В преддверии предстоящих в Стамбуле переговоров командование ВСУ получило задачу любой ценой продвинуться на Теткинском и Глушковском направлениях», – заявил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
ВСУ пытались проникнуть в Курскую область из Рыжевки, Искрисковщины, Бессаловки. Также дважды ВСУ были остановлены в окрестностях Павловки при попытке прорваться в поселок Новый Путь. ВСУ понесли «существенные потери в живой силе», уничтожено шесть единиц украинской техники.
На Сумском направлении российские силы «продвинулись в Алексеевке и Кондратовке» и в их окрестностях. Продолжается «зачистка приграничных лесных массивов», «зачистка села Водолаги», а также «ожесточенные бои» в Юнаковке, сообщил «Северный Ветер».
На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено 11 штурмовых групп. В Волчанске российские силы продвинулись более чем на 150 м.
«За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что с 5 мая вооруженные силы Украины предприняли 111 безуспешных попыток прорыва на территорию Курской области.