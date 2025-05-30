Tекст: Антон Антонов

«Приграничные районы Сумской области на Теткинском и Глушковском направлениях давно превратились в кладбища сожженной техники и уничтоженных оккупантов, однако противник не прекращает попыток прорыва в Курскую область», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В четверг ВСУ пытались «просочиться» на российскую территорию южнее поселка Теткино. Большая часть украинских военных ликвидирована, остальные «бежали в направлении села Будки». На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено пять единиц вражеской техники.

На Сумском направлении ВСУ выбиты из опорных пунктов в районе Алексеевки, российские силы продвигаются в приграничных лесных массивах, ожесточенные бои идут на южной окраине села Водолаги, а также в его окрестностях.

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено шесть штурмовых групп ВСУ, в Волчанске российские силы продвинулись более чем на 100 м.

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что общее число потерь ВСУ в Курской области превысило 76 тыс. человек.