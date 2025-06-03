Марочко сообщил о продвижении войск в районе Часова Яра

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска продвинулись в районе Часова Яра и внутри самого города, передает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, «западнее Григоровки и поселка Калиново Артемовского района ДНР за несколько суток наши войска продвинулись до одного километра и взяли под контроль ряд лесонасаждений».

Марочко уточнил, что в Часовом Яре отмечено продвижение российских сил на северных окраинах и в центре города. Кроме того, в Ступочках Краматорского района ДНР основные подразделения украинских вооруженных формирований были выбиты, и сейчас ведется планомерная зачистка прилегающих территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Ступочки к югу от Часова Яра начались бои. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в районе Часова Яра. Бойцы «Барс-31» уничтожили операторов БПЛА противника под Часовым Яром.