Tекст: Дмитрий Зубарев

Штурмовики группировки «Юг» захватили опорный пункт ВСУ на северском направлении, передает ТАСС. Как отметили в Минобороны, подразделение 1194-го мотострелкового полка осуществило штурм, предварительно получив разведданные о расположении украинских позиций. Артиллерия нанесла огневой налет, уничтожив основные огневые точки противника, а FPV-дроны вывели из строя пункты управления беспилотниками и антенны связи ВСУ.

Далее подразделение совершило решающий бросок к опорнику, забросило в него противотанковую мину и, действуя малыми группами, полностью зачистило укрепление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяли под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.