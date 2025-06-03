Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.0 комментариев
Штурмовики «Юга» взяли опорный пункт ВСУ на Северском направлении
На северском направлении штурмовое подразделение группировки «Юг» выбило украинских военных с укрепленного опорного пункта, уничтожив ключевые огневые точки и узлы связи.
Штурмовики группировки «Юг» захватили опорный пункт ВСУ на северском направлении, передает ТАСС. Как отметили в Минобороны, подразделение 1194-го мотострелкового полка осуществило штурм, предварительно получив разведданные о расположении украинских позиций. Артиллерия нанесла огневой налет, уничтожив основные огневые точки противника, а FPV-дроны вывели из строя пункты управления беспилотниками и антенны связи ВСУ.
Далее подразделение совершило решающий бросок к опорнику, забросило в него противотанковую мину и, действуя малыми группами, полностью зачистило укрепление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяли под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.