Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные укрепили свои позиции восточнее Волчанска, установив контроль над более чем 4 км северной прибрежной зоны реки Волчья в Харьковской области, передает ТАСС.

Марочко добавил, что в районе населенного пункта Тихое российские войска уничтожили три опорных пункта противника, взяли под контроль лесополосу и улучшили тактическое положение в направлении Волчанских Хуторов.

Кроме того, эксперт отметил успехи в районе Марьино в Белгородской области, где российские бойцы зачистили участок административной границы от украинских подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяв под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.