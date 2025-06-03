Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.0 комментариев
Российские военные взяли под контроль четыре километра реки у Волчанска
Российские войска продвинулись восточнее Волчанска и установили контроль над более чем 4 км прибрежной зоны реки Волчья, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военные укрепили свои позиции восточнее Волчанска, установив контроль над более чем 4 км северной прибрежной зоны реки Волчья в Харьковской области, передает ТАСС.
Марочко добавил, что в районе населенного пункта Тихое российские войска уничтожили три опорных пункта противника, взяли под контроль лесополосу и улучшили тактическое положение в направлении Волчанских Хуторов.
Кроме того, эксперт отметил успехи в районе Марьино в Белгородской области, где российские бойцы зачистили участок административной границы от украинских подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяв под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.