Tекст: Дмитрий Зубарев

Артиллеристы группировки «Днепр» поразили укрытый в блиндаже расчет БПЛА Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Цель была обнаружена операторами дронов 42-й гвардейской дивизии, которые скорректировали огонь артиллерийского расчета Д-30.

Командир расчета БПЛА с позывным «Скрипач» заявил: «Был нанесен удар как по блиндажу, так и по личному составу противника, что привело к задержке работы контрбатарейной борьбы и замедлению подвоза боеприпасов».

В Минобороны отметили значительный вклад разведывательных БПЛА в выявление скрытых позиций противника и корректировку огня артиллерии, что способствует успеху российских штурмовых подразделений в Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы вышли из статического состояния на Запорожском направлении. Российские войска совершили прорыв на фронте в этом районе. Вооруженные силы России не позволяют противнику принимать решения во время атак на Запорожском направлении.