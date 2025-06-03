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    Москва предложила Киеву пройти тест на готовность к миру
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    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    Белый дом заявил о позиции Трампа по ударам Украины
    На месте подрыва моста под Брянском нашли американскую взрывчатку С-4
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

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    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему на Западе выбирают православие

    Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.

    9 комментариев
    3 июня 2025, 06:19 • Новости дня

    Артиллеристы «Днепра» поразили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области расчет артиллерии группы «Днепр» ликвидировал операторов украинских БПЛА, скрывавшихся в блиндаже на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Артиллеристы группировки «Днепр» поразили укрытый в блиндаже расчет БПЛА Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Цель была обнаружена операторами дронов 42-й гвардейской дивизии, которые скорректировали огонь артиллерийского расчета Д-30.

    Командир расчета БПЛА с позывным «Скрипач» заявил: «Был нанесен удар как по блиндажу, так и по личному составу противника, что привело к задержке работы контрбатарейной борьбы и замедлению подвоза боеприпасов».

    В Минобороны отметили значительный вклад разведывательных БПЛА в выявление скрытых позиций противника и корректировку огня артиллерии, что способствует успеху российских штурмовых подразделений в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы вышли из статического состояния на Запорожском направлении. Российские войска совершили прорыв на фронте в этом районе. Вооруженные силы России не позволяют противнику принимать решения во время атак на Запорожском направлении.

    2 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Соловьев резко осудил действия срочников, снимавших на телефоны атаки украинских дронов на военные аэродромы.

    Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» отметил, что закон не позволяет расстрелять военного, который снимал атаку дронов ВСУ на российский военный аэродромы По его словам, такие военнослужащие являются предателями Родины и действуют в интересах противника. Соловьев отметил, что у срочников не должно быть при себе гаджетов в части.

    «А можно расстрелять этого срочника? <...> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», – заявил он в эфире.

    Ранее Министерство обороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные. Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

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    2 июня 2025, 12:53 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили две крылатые ракеты Storm Shadow
    Средства ПВО России сбили две крылатые ракеты Storm Shadow
    @ Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средства ПВО за сутки сбили две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, а также 316 беспилотников, в том числе 205 вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотников, местам их запуска и хранения, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 тыс. беспилотников, 609 ЗРК, 23 705 танков и других бронемашин, 1565 боевых машин РСЗО, 25 577 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 350 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    2 июня 2025, 11:23 • Новости дня
    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

    Российская делегация подтвердила старт переговоров с Украиной в 13.00

    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13.00 по московскому времени, сообщили представители российской стороны.

    Российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной в Стамбуле начнутся в 13.00 по местному времени, передает ТАСС. Представитель делегации заявил: «Подтверждаем, начало в 13:00». Это время совпадает с московским временем.

    Кроме того, по информации агентства, помощник президента России Владимир Мединский планирует провести отдельные контакты на полях переговоров. Подробности о содержании этих контактов или о повестке переговоров пока не раскрываются.

    Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

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    2 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области

    Российская армия формировала огневой мешок у Каменки в Харьковской области

    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России начали окружение украинской группировки в районе Каменки Харьковской области, используя продвижение сразу по нескольким направлениям.

    Как передает ТАСС, российские войска продвигаются у населенного пункта Каменка в Харьковской области по ряду направлений и формируют огневой мешок для украинской группировки на этом участке. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «От Строевки юго-восточнее наши войска не только продвигаются, но и берут в охват группировку, которая засела на западе от Тополи. Более того, там помогают нам ребята, которые поднимаются севернее Каменки. По сути, здесь формируется огневой мешок», – заявил Марочко.

    Эксперт отметил, что российские военнослужащие действуют согласованно с обеих сторон, усиливая давление на позиции ВСУ в указанном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области.

    Взятие под контроль села Каменка на Харьковщине обеспечило российским войскам дополнительные позиции на правом берегу Оскола для возможного продвижения в районе Купянска.

    Украинские силы атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области чешскими РСЗО «Вампир», нацелив удары на жилые дома.

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    3 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Запорожская область полностью обесточена из-за атак ВСУ
    Запорожская область полностью обесточена из-за атак ВСУ
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на всей территории Запорожской области отсутствует электроэнергия, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Балицкий сообщил в Telegram, что повреждения получило «высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области». Региональному министерству энергетики поручено «в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии». «Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения», – сообщил глава региона.

    Как сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, станция функционирует в штатном режиме, отключение энергоснабжения в Запорожской области на ее работу не повлияло, передает ТАСС.

    Напомним, сообщаллось об атаках ВСУ на Токмак и Мелитополь. Херсонская область также подверглась украинской массированной атаке с применением ударных БПЛА.

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    2 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Зеленский сообщил о наступлении России на Покровском и Сумском направлениях
    Зеленский сообщил о наступлении России на Покровском и Сумском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российской армии на Покровском и Сумском направлениях, а также предупредил о возможном дефиците газа на Украине после атак по инфраструктуре.

    Владимир Зеленский заявил о наступлении российских сил сразу на нескольких фронтах, передает Lenta.Ru.

    По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на Покровском и Сумском направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

    Кроме того, Зеленский сообщил о проблемах с газовой инфраструктурой после массированных атак. По его словам, ликвидация возникшего дефицита газа может обойтись Киеву в сумму около 1 млрд евро.

    Ранее Зеленский отказался рассматривать инициативу России о временном перемирии для сбора тел на Украине. Киев заявил о требовании полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта.

    Российские военные начали окружение украинской группировки в районе Каменки Харьковской области, продвигаясь по нескольким направлениям.

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    2 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле

    Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле без рукопожатия

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, подчеркнув напряженность между сторонами.

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле, передает ТАСС. Информацию об этом агентству подтвердил источник, близкий к переговорам.

    «Обмена рукопожатием не было», – заявил собеседник агентства. Других подробностей о ходе встречи источник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Делегации рассадили по разные стороны П-образного стола, а между ними разместились турецкие представители. Министр иностранных дел Турции Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины.

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    3 июня 2025, 02:20 • Новости дня
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ход переговоров России и Украины в Стамбуле продемонстрировал отсутствие точек пересечения для урегулирования, но обе стороны заинтересованы в том, чтобы переговоры продолжились, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Сам ход переговоров в Стамбуле разительно контрастирует с внешним ажиотажем, который их предваряет и сопровождает. Каждый раз происходит разгон ничем не обоснованных ожиданий, отчасти намеренный, отчасти инстинктивный, просто потому что хочется чего-нибудь. Контакт делегаций эти ожидания сбивает, потом начинается все заново», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он подчеркнул, что ни Москва, ни Киев «не заинтересованы в том, чтобы прерывать» процесс. По словам Лукьянова, театральные жесты в таких условиях «не приветствуются» – в том числе из-за интереса бывшего президента США Дональда Трампа, который хочет видеть сам факт переговоров. Кроме того, наличие действующего канала коммуникации может стать важным, если «изменятся обстоятельства».

    Лукьянов также отметил, что несмотря на несовместимость позиций сторон, обмен меморандумами все равно полезен, так как формулировка требований «лучше, чем спекуляции». Сейчас, по его словам, точки соприкосновения отсутствуют, но обстоятельства могут измениться. «Меняться они могут прежде всего в результате боевых действий. Они продолжаются своим чередом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Российский документ содержит три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации.

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    2 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы для удержания Южно-Донецкого фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское военное командование направило дополнительные силы на Южно-Донецкое направление в попытке сохранить под контролем последние позиции в регионе.

    Украинские войска перебросили 152-ю отдельную егерскую бригаду на Южно-Донецкое направление, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, основной задачей подразделения является удержание оставшихся под контролем ВСУ небольших рубежей на данном участке фронта.

    В силовых структурах отметили, что противник направил резерв для удержания позиций, которых у него осталось немного.

    Также в российских структурах констатировали низкий уровень подготовки бойцов этой бригады. Ситуация на этом участке фронта, по словам источников, подтверждает недостаточную подготовку украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР, который был мощным укрепрайоном на Южно-Донецком направлении.

    Российские подразделения достигли границы Днепропетровской области во время наступления группировки «Центр» на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем ВС России потребуется заход в Днепропетровскую область.

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    2 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    Над девятью регионами России уничтожено 162 украинских дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 2 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотника, больше всего из которых было зафиксировано над Курской областью.

    Силы противовоздушной обороны России в ночь на 2 июня уничтожили 162 украинских беспилотника самолетного типа над различными регионами страны, передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны РФ, атака происходила с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня.

    По данным военного ведомства, наибольшее число дронов было перехвачено над Курской областью – 57 аппаратов. В Белгородской области сбили 31 беспилотник, в Липецкой – 27, в Воронежской – 16, в Брянской и Рязанской – по 11, в Орловской – шесть, в Республике Крым – два, еще один – в Тамбовской области.

    В сообщении также отмечается, что все обнаруженные беспилотники были успешно уничтожены дежурными средствами ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Иркутской области заявил об атаке беспилотников на военную часть. Мирный житель в Горловке погиб из-за атаки украинского беспилотника. Украинский беспилотник нанес удар по храму в Белгородской области.

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    3 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Подстанции в Херсонской и Запорожской областях получили повреждения из-за БПЛА
    Подстанции в Херсонской и Запорожской областях получили повреждения из-за БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников повреждены новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «В результате атаки вражеских БПЛА часть Херсонской области осталась без электроснабжения», – сообщил он в Telegram.

    Сальдо рассказал, что без света остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. По его словам, «это более 104 тыс. человек и 44 социально значимых объекта». При этом «все критические объекты» получают электроснабжение из резервных источников питания.

    Энергетики и сотрудники МЧС ликвидируют последствия атаки БПЛА. Как заверил Сальдо, пожар потушат в ближайшее время, активно разрабатывается «схема альтернативного включения».

    Позднее он поблагодарил «сотрудников МЧС, энергетиков и военную полицию за слаженные действия при ликвидации последствий атаки БПЛА в Геническом районе». «Сработали быстро, четко, по месту. Энергетики оперативно начали восстановление схем подачи электроэнергии», – говорится в сообщении.

    Напомним, Херсонская область подверглась украинской массированной атаке с применением ударных БПЛА. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на всей территории региона отсутствует электроэнергия.

    В марте Россия и США достигли договоренности об энергетическом перемирии в зоне спецоперации сроком на 30 дней. Украина неоднократно нарушала введенный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения об окончании моратория пока нет.

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    2 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    Мирные жители пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
    Мирные жители пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника в районе села Доброе Шебекинского округа пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что пострадавшие ехали в автомобиле «Газель», когда машину атаковал FPV-дрон Вооруженных сил Украины. Пострадавшие госпитализированы: один – с осколочными ранениями плеча и ноги, второй – с баротравмой. «Транспортное средство повреждено», – добавил Гладков.

    Напомним, в Минобороны России сообщили об уничтожении пяти украинских дронов самолетного типа за 12 часов в Белгородской области.

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    2 июня 2025, 20:18 • Новости дня
    Стало известно о встрече Мединского и Умерова перед переговорами

    Мединский и Умеров провели двухчасовую встречу перед заседанием делегаций

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед началом переговоров в Турции российской и украинской делегаций главы сторон провели отдельную встречу, длившуюся два с половиной часа.

    Двусторонняя встреча между Мединским и Умеровым прошла перед основными переговорами делегаций в Стамбуле, передает ТАСС.

    Источник издания сообщил, что разговор между главами делегаций России и Украины длился два с половиной часа. По его словам, этот обмен мнениями стал ключевым для продуктивности дальнейших переговоров.

    «До переговоров делегаций прошла двусторонняя встреча Мединского с Умеровым, которая длилась два с половиной часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров», – отметил собеседник агентства. Подробности содержания беседы пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Россия и Украина обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Российская сторона предложила документ, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

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    2 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Украинская делегация в Стамбуле назвала сроки изучения российского меморандума

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.

    Украина собирается внимательно ознакомиться с российским меморандумом по урегулированию, передает ТАСС. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил на пресс-конференции, что Киев оценит документ и обязательно поделится своей официальной реакцией.

    «Что касается российского документа, то мы должны с ним познакомиться, оценить. Будьте уверены, мы поделимся нашей реакцией на этот документ», – отметил он.

    Министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров уточнил, что на ознакомление с документом у украинской стороны отведена неделя. Дальнейшие комментарии делегация даст после завершения анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны.

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    2 июня 2025, 09:31 • Новости дня
    Эксперт заявил об отводе бригад ВСУ с Красноармейского направления

    Военный эксперт Киселев заявил об отводе бригад ВСУ с Красноармейского направления

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины столкнулись с большими потерями и отводят подразделения с важных направлений, в том числе с красноармейского участка фронта, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    ВСУ несут существенные потери и не способны к масштабным контратакам, сообщил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

    По его словам, украинской стороне хватает ресурсов только для удержания позиций, однако сил для проведения контратак на Донецком, Запорожском, Херсонском направлениях или в районе Курской области у ВСУ нет.

    Киселев отметил, что на Красноармейском направлении украинские части потерпели значительные потери и были вынуждены отвести подразделения из четырех бригад.

    Эксперт подчеркнул, что российские войска продолжают продвижение к Днепропетровской области.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Киселев также заявил, что украинские силы сейчас сосредоточены на сдерживании атак российской армии.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинская армия за последние сутки потеряла более 1,4 тыс. человек в зоне специальной военной операции.

    МИД России отметил, что Киев предпринимает активные действия для повышения уровня напряженности на линии боевого соприкосновения перед вторым раундом переговоров между Россией и Украиной.

    Вооруженные силы Украины под Работино начали сдавать позиции после артиллерийских ударов российской армии.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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