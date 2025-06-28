Платформа «Россия – страна возможностей» провела масштабный День молодежи

Tекст: Вера Басилая

Праздничная программа ко Дню молодежи в Национальном центре «Россия» включила мастер-классы, встречи с героями, образовательные дискуссии и мотивационные истории успеха. Организаторами выступили президентская платформа «Россия – страна возможностей», Росмолодежь, «Движение Первых» и Общество «Знание». Основные мероприятия проходили в Национальном центре «Россия», где гостей ждали мастер-классы, встречи с известными спортсменами и педагогами, обсуждения успеха и личного роста.

Генеральный директор платформы, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, поздравил участников с праздником. Он рассказал о проектах, которые помогают молодым людям реализовывать себя: «Лидеры России», «ТопБЛОГ», «Флагманы образования», «Профразвитие», а также о возможностях для получения грантов, стажировок и работы мечты.

Одним из ключевых событий программы стал открытый диалог «Гордость – выбор быть собой» с участником СВО, кавалером «Ордена Мужества» Анатолием Катковым. Он говорил о новом призвании, службе людям и гордости за страну.

Для гостей был организован показ видеоролика о «фронтовой почте» между детьми и солдатами спецоперации, инициированной десятилетним Артемом Чесновым из Брянской области.

В рамках фестиваля прошли встречи со спортсменами, среди которых олимпийская чемпионка Гелена Топилина и хоккеист Ансель Галимов, которые делились опытом профессионального роста и мотивации. Панельные дискуссии и мастер-классы посвятили вопросам педагогики, личного бренда и цифровых портфолио.

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как грамотно представлять свои достижения в инфополе, а амбассадоры проекта «Профразвитие» объяснили, как использовать волонтерский путь для карьерного старта.

Финалисты и победители премии «Россия – страна возможностей» провели интерактивную сессию о запуске молодежных проектов, затронув темы командообразования, финансирования и внедрения искусственного интеллекта. Проект «ТопБЛОГ» организовал дискуссию о роли личного бренда в успехе, в ходе которой эксперты и блогеры делились личными историями и стратегиями преодоления трудностей.

Активности программы поощрялись баллами от проекта «Другое Дело», которые участники могли обменять на призы.

В рамках праздника в 12 регионах России состоялись региональные этапы Международной конкурс-премии «КАРДО», в которых участвовали около 5 000 спортсменов. Победители отправятся на гранд-финал в Ставрополь в августе.

Фестиваль включал зрелищные выступления в уличных дисциплинах, таких как стрит-бол, воркаут, брейк-данс и BMX, которые привлекли около 400 тыс. зрителей.

Фестиваль стал частью большого праздника «Знай, люби, гордись, приумножай», объединившего молодежь страны и предоставившего им новые возможности для развития.