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Путин призвал расширить молодежные контакты России и Абхазии
Путин заявил о необходимости расширения связей между молодежью России и Абхазии
Президент России Владимир Путин отметил значимость создания условий для активного общения молодых людей России и Абхазии, подчеркнув, что такие связи важны для будущего обеих стран.
Владимир Путин заявил о необходимости развития молодежных связей между Россией и Абхазией, передает ТАСС.
Президент высказал мнение, что усиление подобных контактов крайне важно для обеих стран.
Обращаясь по видеосвязи к участнице арт-кластера «Таврида» из Абхазии Маргарите Герзмава, глава государства подчеркнул важность совместной творческой работы молодежи.
«Важно создавать условия, чтобы эти контакты были живыми, приносили пользу молодым людям, которые в вашей республике проживают, и подчеркивали бы, укрепляли связи между Россией и Абхазией», – заявил президент.
Путин напомнил, что «каждый второй, третий» гражданин Абхазии имеет российское гражданство.
«Это чрезвычайно важное направление и для будущего республики, и для наших отношений», – заявил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин отметил роль молодежных центров Донбасса и Новороссии в интеграции этих регионов.