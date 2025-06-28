  • Новость часаПВО сбила 25 украинских беспилотников над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях
    Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    Великий и могучий. Как Россия и русский язык защищают друг друга
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    ПВО сбили 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
    Католикос Арам I призвал остановить волну арестов в Армении
    Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    23 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    14 комментариев
    28 июня 2025, 02:55 • Новости дня

    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине

    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    @ Turkish Foreign Affairs apaima/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите НАТО в Гааге у европейских политиков было заметно понимание «невыносимых последствий» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что большая часть государств Европы ранее придерживалась жесткой линии, выступая против немедленного прекращения огня как в секторе Газа, так и на Украине. «И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

    27 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен

    Рар: Фон дер Ляйен успешно пересиживала все скандалы

    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под давлением сразу нескольких политических групп Старого Света. Тем не менее ей и раньше удавалось выпутаться из серьезных скандалов, при этом сохранив собственную власть, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Европарламенте выразили вотум недоверия главе ЕК.

    «Урсула фон дер Ляйен – выдвиженец французского президента Эммануэля Макрона и Германии, что усиливает ее власть. В Брюсселе она должна постоянно лавировать между правыми, центристами и левыми, что главе ЕК пока удается», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Сейчас самое сильное давление на нее оказывают правые политические силы, обвиняющие ее в авторитарности и волюнтаризме. «Зеленые» же критикуют фон дер Ляйен за отход от политики спасения климата, которую европейцы практически похоронили из-за приоритета милитаризации Европы и подготовки к «войне» с Россией», – продолжил он.

    «Однако главе ЕК отставка пока не грозит – позиции правых недостаточно сильны, чтобы ее сместить. Сама же фон дер Ляйен на фоне всего происходящего будет дисциплинировать Европарламент и представлять себя лицом Европы в борьбе с якобы главным врагом Брюсселя – Москвой. Это даст ей определенную неприкосновенность», – спрогнозировал аналитик. Собеседник также напомнил, что в течение всей своей политической карьеры фон дер Ляйен «успешно пересиживала все скандалы», в которых оказывалась замешанной.

    Ранее стало известно, что 74 депутата Европарламента, включая 31 члена ультраправой группы «Европейские консерваторы и реформисты», поддержали инициированный румынским представителем Георгом Пиперей вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    В тексте документа отмечается, что ЕК обвиняют в участии в скандале с закупками вакцин против коронавируса – так называемом Pfizergate, а также в незаконном вмешательстве в выборы государств-членов ЕС посредством неправильного применения Закона о цифровых услугах (DSA).

    Кроме того, в документе указывается, что «ЕК злоупотребила статьей 122 Договора о функционировании ЕС (TFEU) в качестве правовой основы для программы «Перевооружение Европы», инициативы по финансированию обороны на сумму 150 млрд евро». «Это серьезное нарушение компетенции ЕК и искажение предполагаемой цели статьи, которая зарезервирована для чрезвычайных экономических ситуаций», – говорится в тексте.

    Происходящее «подрывает доверие к институтам ЕС и угрожает целостности правовой базы объединения», говорится в вотуме. «Призываем ЕК уйти в отставку из-за неспособности обеспечить прозрачность процедур и постоянного пренебрежения демократическим надзором и верховенством права в Евросоюзе», – указывается в документе.

    Вотум будет принят, если за него проголосуют две трети депутатов Европарламента. Впрочем, эксперты называют роспуск нынешнего состава ЕК маловероятным – инициатива вызвала разлад в Национальной консервативной группе ЕС, возглавляемой «Братьями Италии» премьера Джорджи Мелони и польской партией «Право и справедливость», пишет Euractiv.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения.

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс. Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022 года отказалась предать ее гласности.

    Комментарии (3)
    27 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста при атаке ВСУ

    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста из-за атаки ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР отметил обеспокоенность Пекина инцидентом с ранением корреспондента китайского телеканала во время атаки дрона в Курской области.

    Пекин глубоко обеспокоен ранением китайского журналиста в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, передает РИА «Новости».

    Го Цзякунь подчеркнул: «Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа». Представитель МИД КНР добавил, что Пекин надеется на скорейшее политическое разрешение украинского кризиса и на совместные усилия по ослаблению напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский журналист получил ранение в Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Журналист прошел обследование в больнице и принял решение продолжить работу без госпитализации. Мария Захарова назвала атаку украинских военных на китайских журналистов террористической.

    Комментарии (6)
    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев планирует значительно расширить применение дальнобойных беспилотников, уже готовится закупка новых десятков тысяч дронов для увеличения ударов по территории России, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Украина намерена нарастить количество дальнобойных ударов по территории России с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что около двух недель назад было принято решение увеличить количество подобных операций в несколько раз.

    Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к заключению контрактов на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов.

    По словам Умерова, эти меры позволят Украине существенно повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило на Сумское направление женские расчеты БПЛА, где они понесли большие потери под Андреевкой.

    Между тем президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.

    Комментарии (20)
    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

    Комментарии (2)
    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

    Комментарии (3)
    27 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Сырский назвал самое тяжелое направление для ВСУ

    Сырский сообщил о сложной ситуации ВСУ на Красноармейском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий ВСУ Александр Сырский заявил о трудной обстановке для украинских войск в районе Красноармейска (украинское название – Покровск).

    Ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении остается самой сложной для украинских войск, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает ТАСС.

    В связи с этим Сырский провел совещания с подразделениями ВСУ и национальной гвардии, чтобы обсудить текущую обстановку.

    Красноармейск играет важную роль как узел материально-технического снабжения украинской группировки в Донецкой народной республике.

    Ранее Сырский поручил новому подразделению сосредоточиться на строительстве укреплений и инженерных заграждений в Сумской области.

    Подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск для его дальнейшего освобождения.

    Комментарии (2)
    27 июня 2025, 04:57 • Новости дня
    Фицо предрек остановку импорта российского газа в Евросоюз
    Фицо предрек остановку импорта российского газа в Евросоюз
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия, вероятно, «добьется принятия предложения» об остановке импорта российского газа в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    После встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен Фицо заявил, что принятие инициативы возможно квалифицированным большинством голосов, несмотря на позицию Братиславы, передает ТАСС.

    «И хотя мы будем против, это предложение будет принято. На практике это будет означать, что газ не потечет с востока на запад, а Словакия будет снабжаться из других источников – с севера, юга и запада», – сказал премьер.

    Фицо отметил, что для Словакии вырастут затраты на транзит. Он предупредил, что в случае прекращения с 1 января 2028 года импорта цена на газ для словацких потребителей может повыситься на 30–50%, если не будут приняты меры по снижению негативных последствий отказа от российского топлива.

    Сейчас у Словакии действуют контракты с Газпромом до 2034 года, подчеркнул Фицо. В случае одностороннего разрыва соглашений российская сторона сможет подать в суд и потребовать компенсацию от Братиславы в размере 16–20 млрд евро. «Это, конечно, вопросы, на которые у ЕК пока нет ответа», – сказал он.

    Премьер сообщил, что Еврокомиссия планирует внести предложение на голосование в иной форме, чтобы не требовалось единогласное утверждение, как при санкциях. Словакия рассчитывает на компенсации от Еврокомиссии за ущерб, который причинит республике прекращение импорта газа. Он заявил, что Еврокомиссия «за любую цену хочет остановить потоки газа из России в Европу».

    Как отметил Фицо, Словакия в пятницу предложит отложить голосование по новым санкциям против России. Если это предложение не будет принято, то республика наложит вето.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    Комментарии (5)
    27 июня 2025, 09:32 • Новости дня
    Вотум недоверия фон дер Ляйен поддержали более 70 депутатов Европарламента
    Вотум недоверия фон дер Ляйен поддержали более 70 депутатов Европарламента
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Более 70 депутатов Европарламента поддержали инициативу румынского евродепутата Георге Пиперя о выражении недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает Euractiv.

    Согласно сведениям портала, предложение подписали 74 парламентария, причем 31 из них представляют ультраправую группу «Европейские консерваторы и реформисты», передает ТАСС.

    Самая крупная фракция Европейской народной партии, как сообщает источник, собирается выступить против вотума недоверия.

    Законодательство ЕС требует сбор 72 подписей для начала процедуры вотума недоверия и одобрения двумя третями депутатов, участвующих в заседании, для его принятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    До этого Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что обеспокоило центристские партии и усилило их разногласия.

    Комментарии (10)
    27 июня 2025, 14:19 • Новости дня
    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Politico: Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил мнение о перспективах канцлера Германии Фридриха Мерца занять ведущую роль в Евросоюзе, отметив его амбиции в сфере обороны.

    Барт де Вевер считает, что Мерц в будущем может стать «новым папочкой» Евросоюза, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    В публикации уточняется, что де Вевер отмечал амбициозность Мерца в вопросах, связанных с обороной Европы.

    «В будущем у ЕС может появиться новый папочка в лице лидера Германии Мерца», – приводит издание слова политика.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». После этого в официальном аккаунте Белого дома появилось видео с прибытием Трампа в Гаагу под популярную песню Daddy's home.

    Позже Рютте заявил, что не называл Трампа «папочкой».

    Комментарии (9)
    27 июня 2025, 08:14 • Новости дня
    Российские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области
    Российские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие России заняли позиции в восточной части села Каменское в Запорожской области, освободив около четырех квадратных километров на Степногорском направлении, сообщил сопредседатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на Степногорском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что военные освободили около четырех квадратных километров в самом селе и его окрестностях.

    По его словам, давление на группировку украинских военных, закрепившихся в Каменском, будет оказываться не только с юга, но и с востока.

    Каменское и Степногорск расположены вдоль трассы Москва – Симферополь, а путь через них ведет к городу Запорожье. В настоящее время Степногорск находится под контролем украинских войск, в Каменском продолжаются боевые действия.

    Ранее российские силы взяли под контроль центр Малиновки в Запорожской области и вытеснили противника на окраины. Российские войска вошли в село Удачное в ДНР, где продолжаются бои за его освобождение.

    Минобороны сообщило об освобождении Новосергеевки и Шевченко в ДНР.

    Эксперты сообщали, что наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и ДНР, где ширина фронта превышает 30 километров.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 06:44 • Новости дня
    Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
    Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки беспилотников в Волгоградской области движение по мосту через Дон временно приостановлено для ликвидации обломков.

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжском Волгоградской области, передает ТАСС. Для ликвидации обломков БПЛА временно ввели ограничения движения по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в настоящее время на месте работают саперы.

    Также уточняется, что пожарные службы заняты ликвидацией возгораний сухой травы, возникших из-за падения обломков. Пострадавших среди населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что атака дронов не привела к разрушениям и пострадавшим, поскольку большинство беспилотников было нейтрализовано. Жители Волгограда ранее рассказывали о взрывах, вызванных падением обломков БПЛА на жилой дом. При падении обломков БПЛА в Волгограде пострадал один человек.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 15:47 • Новости дня
    В МИД указали на нестыковки НАТО при расчете сроков «российской угрозы»

    Масленников раскритиковал логику и арифметику мифа НАТО о нападении России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор департамента европейских проблем МИД России отметил нестыковки в заявлениях НАТО об угрозе нападения России к 2030 году.

    Владислав Масленников, директор департамента европейских проблем МИД России, заявил, что арифметика НАТО в вопросе угрозы нападения России к 2030 году не выдерживает критики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что запугивание российской угрозой используется альянсом как способ мобилизовать страны блока на увеличение военных расходов до 5% к 2035 году.

    Масленников отметил: «В принципе складывается впечатление, что запугивание российской угрозой – это единственный действенный способ заставить страны НАТО… взять на себя ответственность за свою безопасность». Дипломат также задался вопросом, почему при заявленной угрозе к 2030 году Евросоюз планирует быть готовым к ней только к 2035 году, назвав такую логику и арифметику альянса неубедительными.

    Ранее Масленников заявил, что Североатлантический альянс активно готовится к возможному конфликту с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва располагает достаточными средствами для обеспечения национальной безопасности, несмотря на увеличение оборонных расходов НАТО до 5%.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 22:18 • Новости дня
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского

    Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв

    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский продолжает удерживать власть из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, с политической точки зрения он уже мертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв, однако у него есть причины цепляться за власть, передает RT.

    Дипломат считает, что у него есть причины не проводить выборы, чтобы избежать любой ценой ответственность за украденные деньги и «гнева людей, которых он страшно подвел».

    Небензя добавил, что на Украине и среди иностранных спонсоров Зеленскому уже задают вопросы по поводу похищения миллиардов долларов из полученной помощи. По его словам, даже администрация Джо Байдена предпринимала попытки призвать Зеленского к отчету за потраченные средства.

    Постпред России при ООН также заявил, что, по его мнению, разоблачение главы киевского режима, когда оно произойдет, будет очень жестким.

    Ранее бывший помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до полного истощения людских ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский оказался в крайне сложном положении.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 04:14 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы; в частности, взрывы произошли в Киеве, а также в Староконстантинове, где находится военный аэродром, сообщили украинские СМИ.

    СМИ сообщают как минимум о двух сериях взрывов в украинской столице, передает ТАСС.

    Взрывы раздались в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что по аэродрому в Хмельницкой области «ударили гиперзвуковые «Кинжалы». «В небо поднялись носители «Кинжалов» МиГ-31», – говорится в сообщении. Указывается, что на Украину «идет атака ударных дронов «Герань».

    Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях Украины, а также в Николаеве и Сумах.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 12:16 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино

    Онуфриенко: Киев снова попытается атаковать курское Теткино ради политических целей

    Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока ВСУ пытались «просочиться» в Теткино, ВС России развивали наступление на Сумском направлении. Когда нашим военным оставалось до областного центра 18-20 км, противник попытался контратаковать. Для этого он перебросил подкрепление с других участков фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он объяснил спад активности ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях.

    «После того как российская армия выбила противника из Курской области, Киев не оставлял идею занять хотя бы небольшой кусочек в нашем приграничьи. Наиболее удобной целью украинское командование посчитало Теткино. Этот населенный пункт с трех сторон окружен территорией республики», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он напомнил, что весной и в начале лета диверсионные группы ВСУ предпринимали попытки «просочиться» в село. «Все эти вылазки были пресечены. Противник так и не смог занять Теткино», – подчеркнул собеседник. Параллельно с этим российские бойцы наступали на Сумском направлении.

    «Когда нашим военным оставалось до областного центра – города Сумы – 18-20 км, противник попытался контратаковать на этом направлении. Для этого ему необходимо было подкрепление. Группировки ВСУ снимали с других участков, в том числе с Теткинского и Глушковского. Однако это не остановило наступление наших сил: ВС России полностью освободили Юнаковку и продвигаются южнее Алексеевки», – уточнил аналитик.

    «Другими словами, в районе Теткино активность противника спала, но на Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои», – пояснил Онуфриенко. Он не исключает, что Киев по политическим мотивам вновь попытается прорваться в Курскую область.

    «Но это приведет к тому, что украинская сторона потеряет еще несколько сел на других направлениях», – прогнозирует собеседник, напоминая, что бойцы ВС России также продолжают работать над созданием буферной зоны для достижения безопасности приграничных территорий.

    Ранее сообщалось, что активность ВСУ в районе Теткино значительно спала. «Возможно, противник готовит новую волну атак на приграничье», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала WarGonzo. Их коллеги из «Северного ветра» также отмечают, что противник практически остановил попытки прорыва в российское приграничье.

    Накануне группировка войск «Север» продолжила разбивать передовые и штурмовые подразделения украинской армии на обоих направлениях, тем самым продолжая создание полосы безопасности в Сумской области. Всего за сутки здесь было уничтожено семь единиц вражеской техники.

    В свою очередь, штурмовая группа 47-й механизированной бригады ВСУ пыталась прорваться из сумской Павловки в Курскую область в районе приграничного поселка Новый Путь. «В результате комплексного огневого поражения больше половины оккупантов уничтожены, оставшиеся в живых сбежали вглубь украинской территории», – пишет канал.

    По мнению авторов Telegram-канала «Два майора», ВСУ на этом направлении «проводят ротацию изрядно поистрепавшихся подразделений». При этом украинские силы не снизили активность применения беспилотников. «Северяне вскрывают и уничтожают расчеты дроноводов противника: наши артиллеристы нанесли несколько прицельных ударов по пунктам управления БПЛА в селе Ястребиное», – говорится в сообщении.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сальдо: ВСУ понимают, что они в Херсоне не навсегда
    Правительство России готовит письмо Армении из-за возникших противоречий
    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти
    ЦБ дал советы вкладчикам для защиты от навязаных банками условий
    На Украине не стали наказывать Верку Сердючку за песни на русском языке
    Минкультуры вручило медаль имени Твардовского актеру Гармашу
    Российские ученые научились лечить сосуды головного мозга светом

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область

    Российские войска продолжают развивать наступление в ДНР, освободив на этой неделе два крупных населенных пункта – Новосергеевку и Шевченко. Как отметили в Минобороны, после Шевченко открывается направление в сторону Днепропетровской области. По мнению экспертов, выход к границе возможен в течение ближайших месяцев, при этом Россия получает контроль над месторождением лития, которое стояло нетронутым более 40 лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля

    Иранская контрразведка начала кампанию по выявлению внедренных в страну агентов израильской разведки «Моссад», нанесших Ирану колоссальный ущерб в ходе недавней 12-дневной войны. Уже идут массовые аресты и даже казни. По каким признакам Иран вычисляет шпионов Израиля и с какими трудностями неизбежно столкнется Исламская республика? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации