Наемнику из Германии Лихсу вынесли приговор

Суд ДНР заочно приговорил наемника Лихса к 14 годам колони

Tекст: Денис Тельманов

Приговор гражданину Германии Филиппу Лихсу заочно вынес Верховный суд ДНР, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что доказательства его вины признаны достаточными для назначения наказания.

Лихса признали виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте по статье 359 УК РФ и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

По информации Генпрокуратуры, Лихс с апреля 2022 года находился на Украине, где занимался доставкой амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости для ВСУ. В сентябре 2023 года он вступил в ряды «Интернационального легиона», прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боях против ВС России.

Уже через восемь дней после вступления в легион Лихс самовольно покинул подразделение и был объявлен на Украине в розыск. Договорные выплаты он не получил. Также сообщалось о взаимодействии Лихса с центром приема украинских беженцев в польском селе Медыка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование 59 дел против иностранных наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ, и вынес 27 приговоров, включая заочные. Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

Гражданин Литвы Римас Армайтис был осужден в России на 13 с половиной лет тюрьмы за службу в признанном террористическим полку на Украине. Бельгийский наемник Мартин Жак, воевавший на стороне Киева, получил 14 лет колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.