  • Новость часаУкраина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    27 июня 2025, 15:30 • Новости дня

    Наемнику из Германии Лихсу вынесли приговор

    Суд ДНР заочно приговорил наемника Лихса к 14 годам колони

    Tекст: Денис Тельманов

    Филипп Лихс, объявленный в международный розыск, обвинен в участии в боевых действиях против ВС России и признан виновным.

    Приговор гражданину Германии Филиппу Лихсу заочно вынес Верховный суд ДНР, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что доказательства его вины признаны достаточными для назначения наказания.

    Лихса признали виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте по статье 359 УК РФ и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

    По информации Генпрокуратуры, Лихс с апреля 2022 года находился на Украине, где занимался доставкой амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости для ВСУ. В сентябре 2023 года он вступил в ряды «Интернационального легиона», прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боях против ВС России.

    Уже через восемь дней после вступления в легион Лихс самовольно покинул подразделение и был объявлен на Украине в розыск. Договорные выплаты он не получил. Также сообщалось о взаимодействии Лихса с центром приема украинских беженцев в польском селе Медыка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование 59 дел против иностранных наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ, и вынес 27 приговоров, включая заочные. Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был осужден в России на 13 с половиной лет тюрьмы за службу в признанном террористическим полку на Украине. Бельгийский наемник Мартин Жак, воевавший на стороне Киева, получил 14 лет колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.

    27 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста при атаке ВСУ

    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста из-за атаки ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР отметил обеспокоенность Пекина инцидентом с ранением корреспондента китайского телеканала во время атаки дрона в Курской области.

    Пекин глубоко обеспокоен ранением китайского журналиста в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, передает РИА «Новости».

    Го Цзякунь подчеркнул: «Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа». Представитель МИД КНР добавил, что Пекин надеется на скорейшее политическое разрешение украинского кризиса и на совместные усилия по ослаблению напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский журналист получил ранение в Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Журналист прошел обследование в больнице и принял решение продолжить работу без госпитализации. Мария Захарова назвала атаку украинских военных на китайских журналистов террористической.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    27 июня 2025, 01:21 • Новости дня
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    @ Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе не удалось добиться одобрения нового пакета ограничительных мер против России, следует из заявления главы Европейского совета Антониу Кошты.

    «Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», – приводит слова Кошты ТАСС.

    По данным дипломатических источников в Брюсселе, рассмотрение нового пакета ограничительных мер было заблокировано Словакией. Теперь обсуждение документа продолжат послы стран Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что основная цель пакета – «оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня». Она выразила уверенность, что «скоро» удастся «представить согласованный пакет этих мер», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

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    27 июня 2025, 08:14 • Новости дня
    Российские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области
    Российские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие России заняли позиции в восточной части села Каменское в Запорожской области, освободив около четырех квадратных километров на Степногорском направлении, сообщил сопредседатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на Степногорском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что военные освободили около четырех квадратных километров в самом селе и его окрестностях.

    По его словам, давление на группировку украинских военных, закрепившихся в Каменском, будет оказываться не только с юга, но и с востока.

    Каменское и Степногорск расположены вдоль трассы Москва – Симферополь, а путь через них ведет к городу Запорожье. В настоящее время Степногорск находится под контролем украинских войск, в Каменском продолжаются боевые действия.

    Ранее российские силы взяли под контроль центр Малиновки в Запорожской области и вытеснили противника на окраины. Российские войска вошли в село Удачное в ДНР, где продолжаются бои за его освобождение.

    Минобороны сообщило об освобождении Новосергеевки и Шевченко в ДНР.

    Эксперты сообщали, что наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и ДНР, где ширина фронта превышает 30 километров.

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    27 июня 2025, 06:44 • Новости дня
    Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
    Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки беспилотников в Волгоградской области движение по мосту через Дон временно приостановлено для ликвидации обломков.

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжском Волгоградской области, передает ТАСС. Для ликвидации обломков БПЛА временно ввели ограничения движения по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в настоящее время на месте работают саперы.

    Также уточняется, что пожарные службы заняты ликвидацией возгораний сухой травы, возникших из-за падения обломков. Пострадавших среди населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что атака дронов не привела к разрушениям и пострадавшим, поскольку большинство беспилотников было нейтрализовано. Жители Волгограда ранее рассказывали о взрывах, вызванных падением обломков БПЛА на жилой дом. При падении обломков БПЛА в Волгограде пострадал один человек.

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    27 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Индия и Россия обсудили срочную поставку комплексов С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Циндао прошли переговоры оборонных ведомств Индии и России по ускоренной поставке ЗРК С-400 и модернизации боевой авиации.

    Переговоры между министрами обороны Индии и России, Раджнатхом Сингхом и Андреем Белоусовым, состоялись в китайском Циндао, передает ТАСС. Обсуждалась срочная поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400, модернизация и обновление истребителей Су-30 МКИ, а также закупка другой критически важной военной техники.

    В заявлении индийского Минобороны говорится: «Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи».

    По информации ведомства, главы военных ведомств двух стран также провели углубленные обсуждения по вопросам геополитики, трансграничного терроризма и укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Российская сторона выразила солидарность с Индией после теракта в Пахалгаме 22 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в военной сфере, заключив контракты примерно на 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.

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    27 июня 2025, 04:14 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы; в частности, взрывы произошли в Киеве, а также в Староконстантинове, где находится военный аэродром, сообщили украинские СМИ.

    СМИ сообщают как минимум о двух сериях взрывов в украинской столице, передает ТАСС.

    Взрывы раздались в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что по аэродрому в Хмельницкой области «ударили гиперзвуковые «Кинжалы». «В небо поднялись носители «Кинжалов» МиГ-31», – говорится в сообщении. Указывается, что на Украину «идет атака ударных дронов «Герань».

    Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях Украины, а также в Николаеве и Сумах.

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    27 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев планирует значительно расширить применение дальнобойных беспилотников, уже готовится закупка новых десятков тысяч дронов для увеличения ударов по территории России, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Украина намерена нарастить количество дальнобойных ударов по территории России с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что около двух недель назад было принято решение увеличить количество подобных операций в несколько раз.

    Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к заключению контрактов на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов.

    По словам Умерова, эти меры позволят Украине существенно повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило на Сумское направление женские расчеты БПЛА, где они понесли большие потери под Андреевкой.

    Между тем президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.

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    27 июня 2025, 12:16 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино

    Онуфриенко: Киев снова попытается атаковать курское Теткино ради политических целей

    Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока ВСУ пытались «просочиться» в Теткино, ВС России развивали наступление на Сумском направлении. Когда нашим военным оставалось до областного центра 18-20 км, противник попытался контратаковать. Для этого он перебросил подкрепление с других участков фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он объяснил спад активности ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях.

    «После того как российская армия выбила противника из Курской области, Киев не оставлял идею занять хотя бы небольшой кусочек в нашем приграничьи. Наиболее удобной целью украинское командование посчитало Теткино. Этот населенный пункт с трех сторон окружен территорией республики», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он напомнил, что весной и в начале лета диверсионные группы ВСУ предпринимали попытки «просочиться» в село. «Все эти вылазки были пресечены. Противник так и не смог занять Теткино», – подчеркнул собеседник. Параллельно с этим российские бойцы наступали на Сумском направлении.

    «Когда нашим военным оставалось до областного центра – города Сумы – 18-20 км, противник попытался контратаковать на этом направлении. Для этого ему необходимо было подкрепление. Группировки ВСУ снимали с других участков, в том числе с Теткинского и Глушковского. Однако это не остановило наступление наших сил: ВС России полностью освободили Юнаковку и продвигаются южнее Алексеевки», – уточнил аналитик.

    «Другими словами, в районе Теткино активность противника спала, но на Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои», – пояснил Онуфриенко. Он не исключает, что Киев по политическим мотивам вновь попытается прорваться в Курскую область.

    «Но это приведет к тому, что украинская сторона потеряет еще несколько сел на других направлениях», – прогнозирует собеседник, напоминая, что бойцы ВС России также продолжают работать над созданием буферной зоны для достижения безопасности приграничных территорий.

    Ранее сообщалось, что активность ВСУ в районе Теткино значительно спала. «Возможно, противник готовит новую волну атак на приграничье», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала WarGonzo. Их коллеги из «Северного ветра» также отмечают, что противник практически остановил попытки прорыва в российское приграничье.

    Накануне группировка войск «Север» продолжила разбивать передовые и штурмовые подразделения украинской армии на обоих направлениях, тем самым продолжая создание полосы безопасности в Сумской области. Всего за сутки здесь было уничтожено семь единиц вражеской техники.

    В свою очередь, штурмовая группа 47-й механизированной бригады ВСУ пыталась прорваться из сумской Павловки в Курскую область в районе приграничного поселка Новый Путь. «В результате комплексного огневого поражения больше половины оккупантов уничтожены, оставшиеся в живых сбежали вглубь украинской территории», – пишет канал.

    По мнению авторов Telegram-канала «Два майора», ВСУ на этом направлении «проводят ротацию изрядно поистрепавшихся подразделений». При этом украинские силы не снизили активность применения беспилотников. «Северяне вскрывают и уничтожают расчеты дроноводов противника: наши артиллеристы нанесли несколько прицельных ударов по пунктам управления БПЛА в селе Ястребиное», – говорится в сообщении.

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    27 июня 2025, 02:54 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал принять «мощный 18-й пакет санкций ЕС против России», направленный против «российской торговли нефтью», российских банков и цепочек военных поставок, пишут украинские СМИ.

    «Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть», – заявил он. По его словам, «приблизить мир» якобы поможет «потолок в 45 долларов». Но для «настоящего, длительного мира», по версии Киева, якобы требуется снизить цену до 30 долларов за баррель.

    Зеленский сообщил, что изложил эти предложения «партнерам из Европы и США».

    Напомним, сообщалось, что ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть. Кроме того, ЕС не удалось добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

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    27 июня 2025, 14:19 • Новости дня
    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Politico: Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил мнение о перспективах канцлера Германии Фридриха Мерца занять ведущую роль в Евросоюзе, отметив его амбиции в сфере обороны.

    Барт де Вевер считает, что Мерц в будущем может стать «новым папочкой» Евросоюза, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    В публикации уточняется, что де Вевер отмечал амбициозность Мерца в вопросах, связанных с обороной Европы.

    «В будущем у ЕС может появиться новый папочка в лице лидера Германии Мерца», – приводит издание слова политика.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». После этого в официальном аккаунте Белого дома появилось видео с прибытием Трампа в Гаагу под популярную песню Daddy's home.

    Позже Рютте заявил, что не называл Трампа «папочкой».

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    26 июня 2025, 22:29 • Новости дня
    Захарова назвала террористической атаку ВСУ на китайских журналистов

    Захарова назвала удар дроном ВСУ по журналистам Китая террористическим нападением

    Tекст: Вера Басилая

    Виновные в террористическом нападении на китайских журналистов в Курской области будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что МИД России расценивает атаку ВСУ на китайских журналистов как целенаправленное террористическое нападение с целью запугать представителей зарубежных СМИ, освещающих события в зоне спецоперации на Украине.

    Захарова подчеркнула, что один из журналистов получил ранения, несмотря на наличие бронежилета с надписью PRESS.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что действия ВСУ свидетельствуют о стремлении киевских властей уничтожить любые независимые медиа, освещающие происходящее в зоне конфликта.

    Мария Захарова призвала профильные международные структуры, в том числе генерального директора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, дать быструю оценку произошедшему. Она выразила пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему китайскому корреспонденту.

    Захарова отметила, что виновные в нападении на китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание. По ее мнению, прицельные атаки на журналистов со стороны ВСУ направлены на сокрытие информации о своих преступлениях, в том числе целенаправленных убийствах гражданских лиц, к которым относятся и сотрудники СМИ.

    Ранее китайский журналист Лу Юйгуан получил ранение в Курской области после обстрела украинских военных.

    Врио губернатора Курской области Хинтшейн заявил, что Лу Юйгуан прошел обследование в больнице, но решил продолжить работу без госпитализации.

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    26 июня 2025, 22:59 • Новости дня
    Украина подтвердила падение ракеты на дом в Киеве в результате работы ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Падение ракеты на многоэтажный дом в Киеве произошло из-за работы украинской ПВО, сообщил начальник управления коммуникаций воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Игнат, слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что дом попал под удар из-за работы украинской ПВО – «ракета, сбитая в воздухе, упала и привела к таким последствиям». Как отметил сам Игнат, «от прямого удара были бы значительно большие и худшие последствия».

    В ночь на 23 июня российские войска нанесли серию комбинированных ударов по военным объектам Киева. Минобороны России сообщало, что атакованы были предприятия ВПК, инфраструктура аэродрома и арсенал ВМС. Украинские СМИ заявляли, что подъезд жилой многоэтажки оказался разрушен якобы в результате российского удара. Напомним, это уже не первый раз, когда непрофессиональные действия ПВО Украины приводят к гибели гражданского населения. Россия не раз подчеркивала, что атакует только «военные и околовоенные цели».

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    27 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Активисты Болгарии сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Софии участники акции сняли сине-желтый флаг с фасада здания муниципального совета, выразив протест против внешней политики Болгарии, сообщил депутат от БСП Иван Петков.

    Уточняется, что инициаторами выступили члены Болгарской социалистической партии и местные жители, передает РИА «Новости».

    Петков подчеркнул, что с момента введения антироссийских санкций несколько муниципалитетов с правой политической ориентацией поднимали украинские флаги, однако жители выражают желание изменить эту ситуацию.

    «Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества», – заявил он.

    Он также сообщил, что 28 июня активисты планируют провести новый общенациональный протест против перехода Болгарии на евро. Среди организаторов названы Страхил Ангелов, Неделяко Неделяков, Николай Банев, Стефан Георгиев, Георги Димов и Симеон Миланов, которых Петков назвал достойными уважения за защиту национальных интересов.

    Ранее президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать решение парламента о запрете референдума по вопросу вхождения страны в еврозону.

    Напомним, тысячи болгар вышли на протесты против перехода страны на евро. Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе на евро с установлением переходного периода.

    В Польше также сорвали украинский флаг со здания мэрии города Бяла-Подляска в знак протеста.

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    27 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, включая американские HMMWV и М113, а также турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 26 складов боеприпасов.

    В то же время в течение недели подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поразили скопления живой силы и техники пяти механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего за минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1355 военнослужащих, 16 бронемашин, 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, десять складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободили за неделю Дылеевку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад нацгвардии и теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер М113. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области. В результате была освобождена Новосергеевка. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и сводной бригады полиции «Хижак».

    Противник при этом потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 бронемашин, включая две американские боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Запорожье, Перебудово, Шевченко и Ялта в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    При этом потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР, а до этого освободили Дылеевку в ДНР.

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