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Американский наемник заочно осужден в ДНР на 14 лет
Суд ДНР заочно приговорил наемника из США к 14 годам строгого режима за участие в боях на стороне ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ, с учетом позиции государственного обвинителя.
Суд в Донецке заочно признал виновным американского наемника Троя Оффенбекера и приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС. В прокуратуре ДНР сообщили, что обвиняемый прибыл на территорию Украины весной 2022 года и вступил в интернациональный легион ВСУ, где прошел военную подготовку.
Оффенбекер, по данным прокуратуры, принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За свою деятельность он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,2 млн рублей. Вынесенный приговор был основан на позиции государственного обвинителя.
Как отмечено в сообщении, Оффенбекер не присутствовал на заседании суда, так как находится за пределами ДНР. Отмечается, что это решение суда стало частью усилий по привлечению к ответственности иностранных наемников, участвующих в конфликте на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное военное следственное управление России возбудило уголовное дело против гражданина США Роберта Вертмана, который подозревается в участии в вооруженном конфликте на территории России. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозы и кражу, выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.