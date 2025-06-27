27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.0 комментариев
Пленный ВСУ помог российским военным провизией на западе ДНР
Военнослужащий ВСУ Павел Больбот рассказал о помощи российским военным продуктами и водой, проведя около полутора месяцев на их позициях на западе ДНР.
Пленный военнослужащий 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Больбот рассказал, как обеспечивал российских военных провизией на позициях в отбитом у ВСУ населенном пункте на западе ДНР, передает ТАСС.
Больбот отметил, что отношения с российскими военнослужащими сложились «лучшим образом». По его словам, его не связывали: «Ребята меня пожалели, не пристрелили, я им просто-напросто рассказал, что я еду до мамы. За все время меня ни разу даже не связывали. Ну, потому что было взаимодоверие». Он добавил, что приносил на позиции еду, воду и знал, где можно достать провизию.
Военнослужащий прожил на этих позициях около полутора месяцев вместе с российскими военными. Ранее корреспондент ТАСС обнаружил дневник Больбота на линии боевого соприкосновения. В рукописи говорится, что он месяц прожил в оставленной ВСУ части, чтобы сдаться в плен российским войскам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий рассказал, что в ВСУ набирают женщин-заключенных по контракту. Военнослужащий также заявил, что украинских мужчин с восемнадцати лет принуждают к контрактной службе. Пленный сообщил о расстрелах отступающих заключенных со стороны командования ВСУ.