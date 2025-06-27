27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолётов. Кажется, в XXI веке в Арктику придёт настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.0 комментариев
Российские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области
Военнослужащие России заняли позиции в восточной части села Каменское Запорожской области, освободив около четырех квадратных километров на степногорском направлении, сообщил сопредседатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что военные освободили около четырех километров квадратных в самом селе и его окрестностях.
По его словам, давление на группировку украинских военных, закрепившихся в Каменском, будет оказываться не только с юга, но и с востока.
Каменское и Степногорск расположены вдоль трассы Москва-Симферополь, а путь через них ведет к городу Запорожье. В настоящее время Степногорск находится под контролем украинских войск, в Каменском продолжаются боевые действия.
Ранее российские силы взяли под контроль центр Малиновки в Запорожской области и вытеснили противника на окраины. Российские войска вошли в село Удачное в ДНР, где продолжаются бои за его освобождение.
Минобороны сообщило об освобождении Новосергеевки и Шевченко в ДНР.
Эксперты сообщали, что наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и ДНР, где ширина фронта превышает 30 километров.