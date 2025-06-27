Российские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».

Рогов отметил, что военные освободили около четырех километров квадратных в самом селе и его окрестностях.

По его словам, давление на группировку украинских военных, закрепившихся в Каменском, будет оказываться не только с юга, но и с востока.

Каменское и Степногорск расположены вдоль трассы Москва-Симферополь, а путь через них ведет к городу Запорожье. В настоящее время Степногорск находится под контролем украинских войск, в Каменском продолжаются боевые действия.

Ранее российские силы взяли под контроль центр Малиновки в Запорожской области и вытеснили противника на окраины. Российские войска вошли в село Удачное в ДНР, где продолжаются бои за его освобождение.

Минобороны сообщило об освобождении Новосергеевки и Шевченко в ДНР.

Эксперты сообщали, что наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и ДНР, где ширина фронта превышает 30 километров.