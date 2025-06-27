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    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолётов. Кажется, в XXI веке в Арктику придёт настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

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    27 июня 2025, 08:14 • Новости дня

    Российские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие России заняли позиции в восточной части села Каменское Запорожской области, освободив около четырех квадратных километров на степногорском направлении, сообщил сопредседатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска вошли и продвинулись в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что военные освободили около четырех километров квадратных в самом селе и его окрестностях.

    По его словам, давление на группировку украинских военных, закрепившихся в Каменском, будет оказываться не только с юга, но и с востока.

    Каменское и Степногорск расположены вдоль трассы Москва-Симферополь, а путь через них ведет к городу Запорожье. В настоящее время Степногорск находится под контролем украинских войск, в Каменском продолжаются боевые действия.

    Ранее российские силы взяли под контроль центр Малиновки в Запорожской области и вытеснили противника на окраины. Российские войска вошли в село Удачное в ДНР, где продолжаются бои за его освобождение.

    Минобороны сообщило об освобождении Новосергеевки и Шевченко в ДНР.

    Эксперты сообщали, что наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и ДНР, где ширина фронта превышает 30 километров.

    26 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Ялта на западе ДНР произошел ножевой бой между российскими военными и иностранными наемниками, в результате противник был ликвидирован.

    Двое военнослужащих 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» уничтожили двух иностранных наемников в ходе рукопашного ножевого боя, передает ТАСС. Боец с позывным Пуля использовал в стычке трофейный американский тактический нож.

    Командир штурмовой группы с позывным Тима сообщил, что радиоперехваты указывали на присутствие англоговорящих наемников в районе Ялты.

    Военные также применили тактический обман: двое бойцов имитировали стрелковый бой с одной стороны села, позволяя основным силам обойти противника с другой стороны и зайти в тыл.

    «Мы стараемся их еще больше обмануть. И вот хитростью берем, обманным путем. Допустим, пустили пару людей с одной стороны. Они создают вид стрелкового боя. Основная масса якобы там. А сами заходим кочергой с другой стороны, прям такой полукруг делаем. И заходим к ним в тыл. И когда у них БК кончается на нашу двоечку, мы заходим уже с тыла, и все», - рассказал один из бойцов.

    Военнослужащие отметили, что украинские военные не успели понять происходящее, несмотря на поддержку с помощью дронов-разведчиков. При подходе к населенному пункту российским бойцам пришлось преодолеть примерно полтора километра по открытой местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    26 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Новосергеевку, а группировка «Восток» освободила Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Центр» нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригадам нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции около Красноармейска, Димитрова, Маяка, Московского, Муравки и Удачного ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 545 военнослужащих, шесть бронемашин, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Червоной Зирки, Камышевахи, Воскресенка ДНР и Сладкого Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Новой Сечью, Соляниками, Храповщиной, Варачино, Юнаковкой и Садками Сумской области, отчитались в Минобороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Уды, Ивашков и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, бронемашину, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155 мм гаубицу FH-70. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и два склада материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Сеньково, Бологовки, Путниково, Соболевки, Купянска, Ольговки Харьковской области, Карповки и Зеленой Долины ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Северска, Серебрянки, Васюковки, Переездного, Звановки, Плещеевки, Часова Яра, Иванополья и Ильича ДНР.

    Противник потерял до 170 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М114. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны около Малых Щербаков, Каменского Запорожской области, Ингульца и Антоновка Херсонской области.

    Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг стало известно о выводе ВСУ из Шевченко на западе ДНР.

    Накануне российские войска освободили Ялту в ДНР, а до этого они освободили Дылеевку в ДНР.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Около миллиона переселенцев с Украины находятся в России, некоторых из них пытаются вовлечь в противоправные действия против страны. Свыше 26 тыс. украинцев не пустили в Россию по подозрению в связях с украинскими спецслужбами.

    Переселенцы с Украины, находящиеся на территории России, вовлекаются в преступную деятельность против страны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете», передает ТАСС.

    По его словам, сейчас в России проживает около миллиона граждан, прибывших с Украины, и примерно 185 тысяч из них получили документы, позволяющие длительное пребывание. Коков подчеркнул: «В последующем отдельные из них различными способами, в том числе посредством угроз и шантажа, вовлекаются в преступную деятельность против Российской Федерации».

    Он отметил, что только в ходе пограничного контроля был предотвращен въезд более 24 тыс. граждан Украины по признакам причастности к террористической и экстремистской деятельности. Кроме того, свыше 26 тыс. человек не пустили в Россию из-за подозрений в связях с украинскими спецслужбами, националистическими структурами и вооруженными формированиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе России задержали группу украинских диверсантов, переодетых в гражданское. А ФСБ ликвидировала двух пособников спецслужб Киева в Подмосковье.





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    26 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России

    Коков: Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России

    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков отметил рост вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России.

    Иностранные спецслужбы и связанные с ними международные террористические организации все чаще используют мигрантов из стран Средней Азии для совершения диверсий и террористических атак в России, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

    По словам Кокова, «активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона».

    Также Коков отметил, что результаты анализа свидетельствуют – значительная часть выходцев из региона придерживаются радикальных религиозных взглядов, приобретенных на родине под влиянием исламистских проповедников. Он подчеркнул, что подобные тенденции создают дополнительные угрозы для безопасности России и требуют усиления контроля за миграцией и профилактики экстремизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области были задержаны семь выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

    В Керчи и Севастополе ФСБ задержала трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которые были подготовлены к диверсиям и шпионажу.

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице полиция задержала мигранта с бутылкой бензина, который пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима, при этом правоохранители считают, что его обманули сотрудники СБУ.

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    27 июня 2025, 06:44 • Новости дня
    Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
    Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки беспилотников в Волгоградской области движение по мосту через Дон временно приостановлено для ликвидации обломков.

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжском Волгоградской области, передает ТАСС. Для ликвидации обломков БПЛА временно ввели ограничения движения по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в настоящее время на месте работают саперы.

    Также уточняется, что пожарные службы заняты ликвидацией возгораний сухой травы, возникших из-за падения обломков. Пострадавших среди населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что атака дронов не привела к разрушениям и пострадавшим, поскольку большинство беспилотников было нейтрализовано. Жители Волгограда ранее рассказывали о взрывах, вызванных падением обломков БПЛА на жилой дом. При падении обломков БПЛА в Волгограде пострадал один человек.

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    27 июня 2025, 04:14 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы; в частности, взрывы произошли в Киеве, а также в Староконстантинове, где находится военный аэродром, сообщили украинские СМИ.

    СМИ сообщают как минимум о двух сериях взрывов в украинской столице, передает ТАСС.

    Взрывы раздались в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что по аэродрому в Хмельницкой области «ударили гиперзвуковые «Кинжалы». «В небо поднялись носители «Кинжалов» МиГ-31», – говорится в сообщении. Указывается, что на Украину «идет атака ударных дронов «Герань».

    Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях Украины, а также в Николаеве и Сумах.

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    27 июня 2025, 01:21 • Новости дня
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    @ Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе не удалось добиться одобрения нового пакета ограничительных мер против России, следует из заявления главы Европейского совета Антониу Кошты.

    «Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», – приводит слова Кошты ТАСС.

    По данным дипломатических источников в Брюсселе, рассмотрение нового пакета ограничительных мер было заблокировано Словакией. Теперь обсуждение документа продолжат послы стран Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что основная цель пакета – «оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня». Она выразила уверенность, что «скоро» удастся «представить согласованный пакет этих мер», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

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    26 июня 2025, 22:59 • Новости дня
    Украина подтвердила падение ракеты на дом в Киеве в результате работы ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Падение ракеты на многоэтажный дом в Киеве произошло из-за работы украинской ПВО, сообщил начальник управления коммуникаций воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Игнат, слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что дом попал под удар из-за работы украинской ПВО – «ракета, сбитая в воздухе, упала и привела к таким последствиям». Как отметил сам Игнат, «от прямого удара были бы значительно большие и худшие последствия».

    В ночь на 23 июня российские войска нанесли серию комбинированных ударов по военным объектам Киева. Минобороны России сообщало, что атакованы были предприятия ВПК, инфраструктура аэродрома и арсенал ВМС. Украинские СМИ заявляли, что подъезд жилой многоэтажки оказался разрушен якобы в результате российского удара. Напомним, это уже не первый раз, когда непрофессиональные действия ПВО Украины приводят к гибели гражданского населения. Россия не раз подчеркивала, что атакует только «военные и околовоенные цели».

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    26 июня 2025, 22:39 • Новости дня
    Медведев предложил «трибуналу» СЕ и Киева наказать Зеленского или Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение Совета Европы и Киева о создании «трибунала» по Украине следовало бы использовать для осуждения преступлений главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Что-то вроде Совета Европы и что-то вроде Украины создали «трибунал» по агрессии», – указал Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Как иронично предположил Медведев, такой «трибунал» может понадобиться, чтобы «посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду», которые и «организовали агрессию». «Или они хотят наказать представителей ЕС и Великобритании? Байдена?» – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент принял резолюцию с призывом создать «трибунал» по событиям на Украине. Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании «спецтрибунала». Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что заседания «трибунала» будут проходить в Люксембурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается предпринимать ответные шаги на инициативу по учреждению «трибунала». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз не обладает правовой компетенцией в отношении действий России. Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов подчеркнул, что западные планы по созданию «трибунала» направлены на лишение европейцев их средств.

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    26 июня 2025, 13:03 • Новости дня
    Кимаковский раскрыл причину ожесточенных боев за Шевченко

    Кимаковский: ВСУ пытались удержать Шевченко из-за литиевого месторождения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска всеми силами хотели сохранить контроль над Шевченко в ДНР, чтобы не допустить потери контрольного месторождения лития в регионе, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    «Поселок Шевченко, который расположен на границе с Днепропетровской областью, – это еще один населенный пункт, в котором есть месторождение лития. Именно это было одной из причин, по которой вооруженные формирования Украины отправили на его удержание огромное количество своих солдат, большая часть которых, в итоге, погибли», – сказал Кимаковский ТАСС.

    По словам Кимаковского, освобождение села Новосергеевка в ДНР позволило российским военным блокировать группировку украинских войск в соседнем селе Удачное. Он отметил, что оба эти населенных пункта играют ключевую роль в парализации логистики ВСУ на новопавловском и красноармейском направлениях.

    В четверг Минобороны сообщило, что ВС России освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР.

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    26 июня 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров выразил благодарность Лаосу за содействие в реабилитации бойцов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил Лаос за содействие в восстановлении бойцов спецоперации, подчеркнув значимость сбалансированной позиции республики по украинскому кризису.

    Россия признательна Лаосу за взвешенную позицию по ситуации на Украине и содействие гуманитарным вопросам, сообщает ТАСС. Сергей Лавров выделил важность помощи лаосских властей в реабилитации российских военнослужащих на территории Лаоса, отметив, что республика оказывает поддержку бойцам спецоперации на Украине.

    По словам министра, Лаос придерживается объективного и сбалансированного подхода к украинскому конфликту, что высоко ценится в Москве. Лавров также подчеркнул, что Москва благодарна за понимание необходимости устранения первопричин украинского кризиса для обеспечения долгосрочного урегулирования и предотвращения угроз безопасности со стороны Украины.

    Глава МИД России выразил уверенность, что благодаря такой позиции ситуация может получить устойчивое решение, а угрозы правам человека и безопасности будут предотвращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рязани прошло выездное заседание фонда «Защитники Отечества», где определяли меры помощи ветеранам спецоперации и их близким. Россия вернула группу удерживаемых киевским режимом военнопленных. Взамен на Украину передали группу военнопленных ВСУ.

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    26 июня 2025, 22:29 • Новости дня
    Захарова назвала террористической атаку ВСУ на китайских журналистов

    Захарова назвала удар дроном ВСУ по журналистам Китая террористическим нападением

    Tекст: Вера Басилая

    Виновные в террористическом нападении на китайских журналистов в Курской области будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что МИД России расценивает атаку ВСУ на китайских журналистов как целенаправленное террористическое нападение с целью запугать представителей зарубежных СМИ, освещающих события в зоне спецоперации на Украине.

    Захарова подчеркнула, что один из журналистов получил ранения, несмотря на наличие бронежилета с надписью PRESS.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что действия ВСУ свидетельствуют о стремлении киевских властей уничтожить любые независимые медиа, освещающие происходящее в зоне конфликта.

    Мария Захарова призвала профильные международные структуры, в том числе генерального директора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, дать быструю оценку произошедшему. Она выразила пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему китайскому корреспонденту.

    Захарова отметила, что виновные в нападении на китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание. По ее мнению, прицельные атаки на журналистов со стороны ВСУ направлены на сокрытие информации о своих преступлениях, в том числе целенаправленных убийствах гражданских лиц, к которым относятся и сотрудники СМИ.

    Ранее китайский журналист Лу Юйгуан получил ранение в Курской области после обстрела украинских военных.

    Врио губернатора Курской области Хинтшейн заявил, что Лу Юйгуан прошел обследование в больнице, но решил продолжить работу без госпитализации.

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    26 июня 2025, 09:59 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении железнодорожных узлов ВСУ в Днепропетровске

    Tекст: Мария Иванова

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры.

    Удары были нанесены по транспортным узлам и складам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, «Херсонская область – один удар по складам боеприпасов, Днепропетровская область – три удара по железнодорожным узлам и складам техники, объектам железнодорожной инфраструктуры, Запорожская область – один удар по складам и транспортным узлам, поддерживающим группу ВСУ на южном направлении».

    Также, по данным подполья, удар был нанесен по скоплению украинских войск на херсонском направлении в Николаевской области. Лебедев отметил, что эти удары затронули важные логистические и инфраструктурные объекты, используемые для снабжения и поддержки украинских подразделений.

    Запорожская и Херсонская области стали субъектами России после референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает их легитимности и продолжает наносить удары по этим территориям. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской и 75% Херсонской областей, тогда как город Запорожье и часть территории на правобережье Днепра, включая Херсон, остаются под контролем украинских войск.

    Кроме того, по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления территориальной обороной и узлам противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области также были нанесены удары, сообщил Лебедев. Он уточнил, что «Харьковская область – пять ударов: склады ГСМ, пункты управления теробороны, узлы ПВО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области ударом была поражена база, где иностранные офицеры обучали украинских военных диверсионным действиям на воде.

    Ранее в районе Нежина в Черниговской области и на подконтрольной украинским военным территории Запорожской области удары нанесены по складам и позициям ВСУ. А в селе Ивашки Харьковской области ударом ВС России повреждены здание с украинскими военными, склад боеприпасов и станция обслуживания техники.

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    26 июня 2025, 11:51 • Новости дня
    Стало известно о выводе ВСУ из Шевченко на западе ДНР

    Украинское командование приняло решение отвести оставшихся бойцов из поселка Шевченко в западной части ДНР после тяжелых боев.

    О попытках вывода украинской группировки из поселка Шевченко на западе ДНР сообщили силовые структуры, передает ТАСС.

    По имеющейся информации, остатки уцелевшего личного состава ВСУ пытаются покинуть населенный пункт, расположенный на границе с Днепропетровской областью. В силовых структурах отметили: «Противник пытается вывести из Шевченко на границе с Днепропетровской областью остатки уцелевшего личного состава».

    Ранее украинское командование перебрасывало в этот район значительные силы, однако большая часть личного состава была практически уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские военные также освободили Зеленый Кут в ДНР. Бойцы России прошли под огнем при освобождении Гнатовки в Донецкой народной республике.

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    27 июня 2025, 03:23 • Новости дня
    Белый дом захотел свернуть финансирование касающейся Украины программы

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США рассматривает остановку финансирования глобальных программ, занимающихся сбором данных о «военных преступлениях», в том числе на Украине, сообщили источники Reuters.

    Источники Reuters сообщили, что Белый дом рекомендовал прекратить финансирование почти 20 программ по расследованию «военных преступлений» в мире, включая Мьянму, Сирию и конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Это предложение может затронуть инициативы Global Rights Compliance и Legal Action Worldwide, которые касаются «преступлений», необоснованно приписываемых России.

    Финальное решение по вопросу сокращения финансирования пока не принято, поскольку в госдепартаменте США сохраняется возможность оспорить рекомендации Белого дома. Источники Reuters отмечают, что вероятность того, что глава дипломатии США Марко Рубио поддержит продолжение большинства программ, невелика.

    «Однако, по словам одного источника, главный дипломат США может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления на Украине», – передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета The Telegraph заявила, что Украина лишилась поддержки самого могущественного и богатого союзника. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии в вопросе конфликта на Украине.

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