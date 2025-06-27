В Хакасии арестовали подозреваемого в убийстве главврача детской больницы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обвиняемый в убийстве главного врача Черногорской детской больницы был задержан и арестован, передает ТАСС. По версии следствия, 29 мая мужчина, который был давним знакомым погибшей, подкараулил ее возле дома в Абакане и, войдя в квартиру под предлогом, совершил нападение.

Как сообщили в Следственном комитете, «здесь обвиняемый напал на хозяйку квартиры, обхватил за шею и придушил. Когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина набрал воду в ванну и утопил ее». После преступления подозреваемый тщательно стер отпечатки, унес личные вещи и инсценировал гибель женщины как несчастный случай.

Из квартиры погибшей обвиняемый украл ювелирные украшения, а также с помощью ее телефона и банковской карты похитил 94 тыс. рублей на платформе по обмену криптовалюты. После этого он вместе с сожительницей уехал в Приморский край, сменив место жительства.

Следователи допросили более 100 человек из окружения погибшей, изучили записи 25 камер видеонаблюдения и отследили маршрут автомобиля злоумышленника. Мужчину задержали в Партизанске с участием Росгвардии, а украденные украшения нашли в местном ломбарде.

Задержанному предъявлено обвинение, он признал свою вину, заключен под стражу. Следствие рассматривает возможность переквалификации дела на более тяжкую статью – убийство, сопряженное с разбоем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет заключения и штраф.