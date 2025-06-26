Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Главу «Сибтехрегиона» осудили за кражу 100 млн рублей при гособоронзаказе
Директора компании «Сибтехрегион» Дениса Шинкарева и его подельника Александра Слепцова признали виновными в хищении более 100 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа, сообщили в Главном военном следственном управлении СК.
Суд назначил обоим наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 500 тыс. рублей каждому, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В 2021 году «Сибтехрегион» заключил контракт с Минобороны на поставку гранитного щебня на сумму свыше 130 млн рублей. Ответственность за выполнение контракта возлагалась на Шинкарева.
В 2022–2023 годах Шинкарев и Слепцов организовали поставку щебня, который не соответствовал условиям контракта. Это позволило им похитить бюджетные средства на сумму более 100 млн рублей.
Дальнейшее развитие преступной схемы было пресечено правоохранительными органами.
В мае Следственный комитет России сообщал, что в ходе выполнения государственного оборонного заказа в Севастополе похищено свыше 176 млн рублей из бюджета.