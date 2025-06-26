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    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» всё равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал своё «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    19 комментариев
    26 июня 2025, 12:50 • Новости дня

    Нарышкин заявил о попытках Европы исказить ход переговоров России и Украины

    Нарышкин сообщил о попытках Европы влиять на переговоры России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин указал на зафиксированные попытки стран Европы помешать переговорам Москвы и Киева, назвав действия искажающими.

    Нарышкин заявил, что власти ряда европейских государств пытаются исказить содержание переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос журналиста о том, фиксирует ли Россия такие попытки, Нарышкин сказал: «Конечно».

    Он подчеркнул, что в европейских столицах пытаются исказить те задачи, которые российская сторона ставит в переговорах.

    Нарышкин добавил, что Россия будет решительно идти своим путем в противодействии вмешательству и попыткам помешать переговорному процессу.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что Европа не позволяет менеджменту Украины достичь выгодной договоренности с Россией.

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что прямые переговоры с украинской стороной дают возможность разрешать проблемы, в том числе гуманитарного характера.

    Нарышкин также отметил, что в Европе милитаризацию оправдывают вымышленной угрозой с востока, сравнивая эти действия с поступками нацистской Германии.

    25 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo

    Объявлено о расследовании в Volvo из-за появления нового тягача у лыжной сборной РФ

    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Volvo инициировал проверку после появления фото главы ФЛГР Елены Вяльбе на фоне нового грузовика данной марки, приобретенного для Федерации лыжных гонок.

    Внутреннее расследование по поводу появления у Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) нового тягача Volvo началось после публикации снимков в социальных сетях, передает Expressen. Пресс-секретарь концерна Клаэс Элиассон сообщил, что в настоящее время анализируются все клиентские реестры, чтобы установить, кому была продана техника указанной модели и цвета. Если выяснится, что изначальный покупатель нарушил договор, Volvo пообещал принять соответствующие меры.

    По словам Элиассона, в клиентских соглашениях Volvo есть пункт, запрещающий прямую или косвенную перепродажу техники в Россию и Белоруссию. Компания изучает предоставленные фотографии и происхождение тягача. Представитель Volvo добавил, что «было бы предпочтительнее видеть логотип "КамАЗ"» на российской технике, а не Volvo.

    Вяльбе, комментируя ситуацию, заявила агентству ТАСС: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело». Тягач был приобретен через компанию Eurotruck, однако на сайте этой компании отсутствует какая-либо информация о сделке. Сервис-прицеп, который перевозит Volvo, предназначен для подготовки лыж национальной сборной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская Volvo Cars планирует сэкономить 18 млрд крон на фоне падения операционной прибыли и снижения выручки в первом квартале.

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    26 июня 2025, 10:38 • Новости дня
    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС

    Орбан: 95% граждан Венгрии против приема Украины в ЕС

    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство участников референдума в Венгрии – 95% – высказались против скорого вступления Украины в Евросоюз, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Подавляющее большинство граждан Венгрии высказались на референдуме против скорого вступления Украины в Европейский союз, заявил премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

    Глава правительства сообщил: «2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины». По его словам, результаты голосования показали единство общества по этому вопросу, передает ТАСС.

    Референдум проходил на фоне обсуждения перспектив расширения ЕС и присоединения новых стран-кандидатов.

    Венгерский телеканал M1 вел прямую трансляцию заявления Орбана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является опасной страной, поэтому украинцев лучше держать вне Евросоюза.

    Орбан также заявил, что украинские спецслужбы проводят разведывательные операции в Венгрии, чтобы повлиять на референдум о вступлении Украины в Евросоюз.

    Присоединение Украины к Евросоюзу, по словам Орбана, приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут рабочие места венгров.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

    На пресс-конференции в Гааге он отметил: «Не будет военного решения этого конфликта», передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул необходимость усиления экономического давления на Москву и напомнил, что Евросоюз планирует в четверг рассмотреть введение 18-го по счету пакета санкций. По его словам, только европейских мер недостаточно, и требуется более активное участие Соединенных Штатов в санкционной политике.

    Канцлер также отметил, что на полях саммита НАТО вновь встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил Трампу о желании Евросоюза видеть дополнительные санкции против России и со стороны Вашингтона.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предпочитает дипломатические инструменты в урегулировании украинского конфликта, но необходимо устранить первопричины кризиса в этой стране. Также он отмечал, что политика России на Украине формируется независимо от происходящего на Ближнем Востоке, и не связана с вовлеченностью западных стран в другие конфликты.

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    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    25 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ

    Более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников ликвидировали под Сумами

    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.

    Более 30 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины уничтожены в Сумской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние сутки ВСУ дважды пытались контратаковать в направлении села Локня от села Юнаковка.

    В атаках принимали участие около 50 человек из 156-й отдельной механизированной бригады, известной как «британская». В результате противодействия российских десантников и ударов операторов БПЛА ВСУ потеряли более 30 человек, среди которых были британские наемники.

    Также российские войска уничтожили пункты связи ВСУ, скрытые в лесополосах с помощью FPV-дронов, после чего связь с несколькими украинскими подразделениями была полностью нарушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Киева усилили группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.

    Российские войска за последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    25 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области

    В НАТО отметили продвижение России и создание буферной зоны в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепились в ряде районов Сумской области, параллельно формируя буферную зону на приграничных территориях для повышения безопасности, сообщил портал Defense One.

    Неназванный высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Россия продолжает устойчиво продвигаться в Сумской области. По его словам, Россия «продолжает создавать буферную зону», передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции и нанесли поражение подразделениям ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей.

    Ранее сообщалось, что российские десантники и операторы БПЛА уничтожили большую часть элитного подразделения ВСУ в Сумской области.

    Силы Киева усилили группировку в этом регионе, перебросив туда малообученных новобранцев и подразделения с Донецкого направления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытки прикрыть Сумы обошлись ВСУ очень дорого.

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    25 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса, Трамп не стал раскрывать, какие именно шаги он считает необходимыми для стабилизации ситуации на Украине. Тем не менее, по их мнению, его заявление свидетельствует о возможной готовности Соединенных Штатов усилить свое участие в урегулировании украинского вопроса, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил о готовящейся встрече с Владимиром Зеленским, на которой планируется затронуть сложности, стоящие перед Киевом на фоне саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отметил сложную ситуацию, в которой оказался Зеленский. В ответ на происходящее Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы. На саммите НАТО в Гааге Украина не оказалась в центре обсуждения повестки дня.

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    26 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Ялта на западе ДНР произошел ножевой бой между российскими военными и иностранными наемниками, в результате противник был ликвидирован.

    Двое военнослужащих 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» уничтожили двух иностранных наемников в ходе рукопашного ножевого боя, передает ТАСС. О подробностях столкновения рассказал оператор с позывным Димон, отметив, что командир группы Пуля использовал трофейный американский тактический нож. По его словам, обе жертвы были ликвидированы на месте.

    Командир штурмовой группы с позывным Тима сообщил, что радиоперехваты указывали на присутствие англоговорящих наемников в районе Ялты.

    Военные также применили тактический обман: двое бойцов имитировали стрелковый бой с одной стороны села, позволяя основным силам обойти противника с другой стороны и зайти в тыл.

    Димон объяснил: «Мы стараемся их еще больше обмануть. И вот хитростью берем, обманным путем. Допустим, пустили пару людей с одной стороны. Они создают вид стрелкового боя. Основная масса якобы там. А сами заходим кочергой с другой стороны, прям такой полукруг делаем. И заходим к ним в тыл. И когда у них БК кончается на нашу двоечку, мы заходим уже с тыла, и все».

    Военнослужащие отметили, что украинские военные не успели понять происходящее, несмотря на поддержку с помощью дронов-разведчиков. При подходе к населенному пункту российским бойцам пришлось преодолеть примерно полтора километра по открытой местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    25 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на Украине требует особого внимания и отличается высокой сложностью по сравнению с другими мировыми конфликтами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, что конфликт между Россией и Украиной является самым сложным в мире, передает ТАСС. По его словам, разрешение ситуации на Украине оказалось труднее, чем ожидалось.

    Американский лидер отметил, что у него были проблемы с Владимиром Зеленским. «Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с [Владимиром] Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине) сложнее, чем другие войны», – заявил глава Белого дома.

    Кроме того, он подчеркнул, что обещание закончить конфликт за 24 часа было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

    Ранее Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    На прошлой неделе он Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    25 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год

    Рютте оценил военную помощь НАТО Украине за год в 50 млрд евро

    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие расходы стран Североатлантического альянса для поддержания киевского режима могут перейти границу в 50 млрд евро, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 млрд евро, а в этом году мы только за полгода уже имеем 35 млрд, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов», – цитирует Рютте РИА «Новости».

    Отмечается, что в итоговом коммюнике НАТО на встрече в Гааге украинская тематика была упомянута очень кратко, в контексте повышения расходов натовских стран на оборону.

    Ранее украинское правительство одобрило увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    25 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    @ armyinform.com.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали пусковую установку комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18, а также объекты снабжения и производств противника, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам ВСУ. В результате было уничтожено несколько ключевых целей, включая пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления.

    Также обстрелу подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе цеха по производству беспилотников, нефтебаза, снабжавшая топливом подразделения ВСУ в Донбассе, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 137 различных районах.

    Напомним, российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

    Ранее ВС России при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    26 июня 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    @ Скриншот с видео/YouTube-канал Washington Post

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал сарказмом свои слова о способности разрешить украинский конфликт за 24 часа и заявил, что этот конфликт – один из самых сложных.

    Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге ответил на вопрос о том, почему его обещание решить украинский вопрос за 24 часа не реализовалось.

    «Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. (Президент России) Владимир Путин оказался сложнее и, честно говоря, у меня были некоторые проблемы с (лидером киевского режима Владимиром) Зеленским, вы могли читать о нем. И это оказалось сложнее, чем другие войны», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    При этом на прошлой неделе он сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

    Комментарии (2)
    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    11 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Комментарии (3)
    25 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    Медведев назвал ЕС русофобской организацией-угрозой
    Медведев назвал ЕС русофобской организацией-угрозой
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Современный Евросоюз является прямой угрозой России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что лозунг о невступлении стран только в НАТО должен быть изменен, поскольку вооруженный и политизированный ЕС также представляет опасность для России, и именно как к угрозе к нему следует относиться, по крайней мере до изменения его политики.

    Медведев подчеркнул, что это не отменяет необходимости двустороннего сотрудничества России с отдельными европейскими странами. Он отметил, что еще 15-20 лет назад планы Киева по вступлению в ЕС не воспринимались как проблема, в отличие от курса на интеграцию в НАТО.

    Однако нынешний Евросоюз, по его словам, превратился в глобалистскую, ярко выраженную русофобскую структуру, мечтающую о реванше против России.

    По словам зампреда Совбеза, современный ЕС стремится конкурировать с НАТО, наращивает военные возможности, создает собственные оборонные стратегии и активно перевооружается. Медведев считает, что одна из целей этого процесса – вооружение киевского режима и обеспечение его устойчивости против России.

    Также он подчеркнул, что Евросоюз заключил с Украиной соглашения о долгосрочной поддержке и обеспечивает поставки оружия, развивает оборонную промышленность на украинской территории и финансирует свои действия за счет замороженных российских активов.

    Медведев указал, что и нынешний Брюссель, и весь политический аппарат ЕС он рассматривает как врага России. В таком виде, на его взгляд, Евросоюз представляет не меньшую угрозу для страны, чем Североатлантический альянс.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что политика Евросоюза в отношении России является недальновидной.

    Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана.

    Комментарии (4)
    25 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

    Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Gili Eliyahu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Израиле наблюдается значительная нехватка боеприпасов для систем ПВО, а также ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Интенсивность боевых действий против Ирана оказалась крайне высокой даже для Тель-Авива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о нехватке у израильской армии ключевых видов вооружений и боеприпасов.

    «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

    «Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

    «Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

    «Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

    «Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

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