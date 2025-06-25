Нарышкин: Переговоры с Украиной позволяют решать гуманитарные проблемы

Tекст: Алексей Дегтярев

«Как бы они (украинская сторона – прим. ВЗГЛЯД) ни были настроены, необходимо вести переговоры. Даже при том, что трудно говорить о таком серьезном продвижении вперед», – заявил Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, в ходе каждого раунда переговоров решаются разные вопросы, в том числе имеющие отношение к гуманитарной повестке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что сроки нового этапа переговоров с Украиной станут известны в ближайшие дни.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.