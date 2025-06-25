Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.0 комментариев
Нарышкин: Переговоры с Украиной позволяют решать гуманитарные проблемы
Прямые переговоры с украинской стороной дают возможность разрешать проблемы, в том числе гуманитарного характера, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Как бы они (украинская сторона – прим. ВЗГЛЯД) ни были настроены, необходимо вести переговоры. Даже при том, что трудно говорить о таком серьезном продвижении вперед», – заявил Нарышкин, передает ТАСС.
По его словам, в ходе каждого раунда переговоров решаются разные вопросы, в том числе имеющие отношение к гуманитарной повестке.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что сроки нового этапа переговоров с Украиной станут известны в ближайшие дни.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.