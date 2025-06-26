Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.2 комментария
РФС исключил футбольный клуб «Химки» из состава
«Химки» исключили из Российского футбольного союза
Футбольный клуб «Химки» лишился членства в Российском футбольном союзе после приостановки деятельности из-за финансовых трудностей и отсутствия лицензии на новый сезон.
Подмосковный футбольный клуб «Химки» исключен из числа членов Российского футбольного союза, сообщает ТАСС. Решение приняли на конференции РФС, которая проходит в Москве.
Напомним, «Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и не смог получить лицензию для участия в следующем сезоне Мир – Российской премьер-лиги.
В результате подмосковная команда утратила право выступать в высшем дивизионе чемпионата России. Теперь «Химки» официально не являются членом РФС и не смогут принимать участие в турнирах под эгидой организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство футбольного клуба «Химки» заявило о приостановке деятельности после неудачных попыток получить лицензию для участия в новом сезоне Российской премьер-лиги.
Большинство участников Первой лиги поддержали участие «Пари Нижний Новгород» в следующем сезоне Российской премьер-лиги вместо выбывших «Химок».