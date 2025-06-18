В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.4 комментария
Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке деятельности
Футбольный клуб «Химки» приостановил работу из-за отсутствия лицензии РПЛ
Руководство футбольного клуба «Химки» заявило о приостановке деятельности после неудачных попыток получить лицензию для участия в новом сезоне Российской премьер-лиги.
Руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» объявило о приостановке деятельности команды в ее текущем виде, передает ТАСС.
В сообщении пресс-службы клуба сказано: «Дорогие болельщики, друзья, коллеги, принято непростое решение – приостановить деятельность футбольного клуба «Химки» в его текущем виде. «Химки» – не просто клуб, это команда, история, общность людей, преданных одному делу. Мы пережили вместе многое – и радость побед, и горечь поражений, мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали все возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ».
24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги. 28 мая Российский футбольный союз отклонил апелляцию клуба по данному вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство участников Первой лиги поддержали участие «Пари Нижний Новгород» в следующем сезоне Российской премьер-лиги вместо выбывших «Химок».