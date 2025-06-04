Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.0 комментариев
Клубы Первой лиги рекомендовали «Пари НН» для РПЛ вместо «Химок»
Большинство участников Первой лиги поддержали участие «Пари Нижний Новгород» в следующем сезоне Российской премьер-лиги вместо выбывших «Химок».
Большинство клубов Мелбет – Первой лиги проголосовали за то, чтобы футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» стал участником следующего сезона Мир – Российской премьер-лиги вместо подмосковных «Химок», передает ТАСС.
По информации пресс-службы Футбольной национальной лиги, десять клубов лиги выступили за участие «Пари НН» в РПЛ. Ранее команда из Нижнего Новгорода проиграла сочинскому «Сочи» в стыковых матчах, но стала главным претендентом на замену «Химкам».
Четыре клуба поддержали кандидатуру екатеринбургского «Урала», который уступил «Ахмату» из Грозного.
Решение о составе участников следующего сезона РПЛ принималось на фоне отзыва лицензии у «Химок».
Как писала газета ВЗГЛЯД, клуб «Сочи» вернулся в Российскую премьер-лигу после победы над «Нижним Новгородом».
Пресс-служба Российского футбольного союза ранее сообщила, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для выступления в РПЛ. Позднее Российский футбольный союз отклонил апелляцию «Химок» на участие в премьер-лиге.