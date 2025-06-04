Клубы Первой лиги рекомендовали «Пари НН» для РПЛ вместо «Химок»

Tекст: Мария Иванова

Большинство клубов Мелбет – Первой лиги проголосовали за то, чтобы футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» стал участником следующего сезона Мир – Российской премьер-лиги вместо подмосковных «Химок», передает ТАСС.

По информации пресс-службы Футбольной национальной лиги, десять клубов лиги выступили за участие «Пари НН» в РПЛ. Ранее команда из Нижнего Новгорода проиграла сочинскому «Сочи» в стыковых матчах, но стала главным претендентом на замену «Химкам».

Четыре клуба поддержали кандидатуру екатеринбургского «Урала», который уступил «Ахмату» из Грозного.

Решение о составе участников следующего сезона РПЛ принималось на фоне отзыва лицензии у «Химок».

Как писала газета ВЗГЛЯД, клуб «Сочи» вернулся в Российскую премьер-лигу после победы над «Нижним Новгородом».

Пресс-служба Российского футбольного союза ранее сообщила, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для выступления в РПЛ. Позднее Российский футбольный союз отклонил апелляцию «Химок» на участие в премьер-лиге.