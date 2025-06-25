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ВКС России нанесли удары по укрепрайону ВСУ в районе Попова Яра в ДНР
Минобороны сообщило о серии ударов ВКС России по укрепрайону ВСУ в районе Попова Яра
Воздушно-космические силы России нанесли серию авиаударов по укрепрайону подразделений ВСУ в районе Попова Яра в ДНР, уничтожив фортификационные сооружения, огневые позиции и склады боеприпасов, сообщило Министерство обороны России.
Министерство обороны сообщило о серии авиаударов, которые Воздушно-космические силы России нанесли по укрепрайону Вооруженных сил Украины в районе Попова Яра в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что удары были нанесены высокоточными средствами поражения по позициям одного из подразделений ВСУ.
По данным Минобороны, разведка и средства объективного контроля подтвердили эффективность действий российских экипажей авиации. В результате авиаударов были уничтожены фортификационные сооружения, огневые позиции, пункты временной дислокации личного состава, а также склады с боеприпасами и материальными средствами. Кроме того, были выведены из строя несколько единиц автотранспорта украинских националистов.
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