Российские войска освободили Ялту в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Восток» освободила Ялту в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Камышевахи, Воскресенка и Шевченко (ДНР), в Успеновке и Сладком (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции по переднему краю, поразив две тяжелые механизированные, механизированную, две десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка ВСУ и бригаду теробороны у Радянского, Андреевки, Новой Сечи, Алексеевки, Кондратовки, Храповщини, Юнаковки и Садков в Сумской области.

На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Песчаного, Шабельного, Гранов, Уды, Волчанских Хуторов и Волчанска. Украинская сторона потеряла до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь артиллерийских орудий, уничтожены склады боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум пограничным отрядам у Григоровки, Гороховатки и Купянска (Харьковская область), Среднего, Шандриголово и Карповки (ДНР). ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, британскую гаубицу L-119, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки поразили три механизированных, горно-штурмовую, аэромобильную бригаду ВСУ и бригаду нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) у Серебрянки, Липовки, Петровки, Северска, Приволья, Резниковки, Часова Яра и Иванополья в ДНР. В зоне ответственности этой группировки противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Группировка войск «Центр» поразила пять механизированных, воздушно-десантную, горно-штурмовую бригады, два штурмовых полка, бригаду беспилотных систем, две бригады морской пехоты и две бригады нацгвардии у Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в ДНР.

В зоне ответственности этой группировки украинские формирования потеряли до 510 военнослужащих, две бронемашины «Казак», шесть артиллерийских орудий, склад боеприпасов и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

Группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ и двум бригадам теробороны у Приморского, Степногорска, Новопавловки в Запорожской области, уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, четыре артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18 и машину управления, а также нанесли удары по украинским предприятиям ВПК, цехам беспилотников, нефтебазе и временным пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 335 самолетных беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки в прошлые сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.