Армия России заняла новые рубежи в Волчанске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские подразделения заняли новые рубежи и зачистили порядка 40 жилых домов в Волчанске Харьковской области за последние сутки, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие также взяли под огневой контроль участок берега реки Волчья в городской черте.

По словам Марочко, «в ходе активных освободительных действий за несколько последних суток наши военнослужащие продвинулись в Волчанске и его окрестностях. Заняты новые рубежи и позиции в городской застройке, зачищено порядка 40 домовладений, под огневой контроль взят участок прибрежной зоны реки Волчья».

Эксперт уточнил, что российские силы продвинулись также в лесах у села Тихое и уничтожили два опорных пункта противника в районе Волчанских Хуторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 метров и заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов в Харьковской области. Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик отметил укрепление позиций ВС России в Волчанске Харьковской области.