  • Новость часаТрамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
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    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    24 июня 2025, 15:21 • Новости дня

    Axios: Трамп убедил Нетаньяху сократить удары по территории Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и настоял на изменении планов атаки против Ирана, ограничив ее масштаб, пишет корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    По информации Равида, Трамп во вторник созвонился с Нетаньяху и настоятельно попросил его отменить намеченный удар по Ирану, передает ТАСС. Источник портала уточнил, что Нетаньяху не согласился полностью отменить атаку, заявив, что «необходим какой-то ответ на нарушение Ираном режима прекращения огня».

    В результате стороны пришли к компромиссу: израильский лидер сократил масштаб операции, и вместо удара по большому числу объектов решено было поразить только одну цель, написал Равид в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана. Он призвал Тель-Авив отказаться от нанесения авиаударов по исламской республике и немедленно вернуть летчиков на базы. Позже он сообщил, что Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и вернутся на базы.

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    24 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия

    Медведев отверг возможность передачи Россией ядерного оружия Ирану

    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует передавать Ирану ядерное оружие, подчеркнув приверженность Договору о нераспространении и опыт личного контроля ядерных сил.

    По словам Медведева, опасения президента США Дональда Трампа по поводу возможных поставок не обоснованы, передает RT.

    Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от Израиля, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдает его положения.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Зампред Совбеза также отметил, что понимает последствия подобных решений, так как имел опыт контроля над ядерными силами России в период своего президентства. Он сделал акцент на приверженности России международным обязательствам в сфере нераспространения.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    В МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

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    24 июня 2025, 12:32 • Новости дня
    Анпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана

    Военный эксперт Анпилогов: Иран вышел моральным победителем из 12-дневной войны с Израилем

    Анпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После достижения перемирия на Ближнем Востоке перспективы ядерной сделки Вашингтона и Тегерана выглядят сомнительно. Поэтому новые витки эскалации в регионе вполне вероятны. Но стороны конфликта явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее вступило в силу прекращение огня между Ираном и Израилем.

    «С самого начала действия Израиля против Ирана были авантюрой – как минимум в силу невозможности проведения сухопутной операции даже с помощью союзников. Сейчас это сомнительное дело, похоже, сворачивается, и происходит это крайне комично», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Так, в Вашингтоне и в Тель-Авиве продолжают настаивать, что цели их операции были достигнуты: ядерная программа якобы уничтожена. Однако, по оценкам собеседника, все это больше похоже на фарс. «В МАГАТЭ признали, что они не располагают информацией о местонахождении значительных запасов обогащенного урана. Нет также никаких доказательств уничтожения подземных ядерных комплексов», – пояснил аналитик.

    Впрочем, риторика американской и израильской сторон объяснима: отсутствие результата спровоцировало бы взрыв общественного негодования. «Поэтому каждая сторона и пытается выставить себя победительницей. Это в некотором роде информационная жвачка, которую пытаются скормить населению», – добавил он.

    «Завершение противостояния отвечает интересам и Тегерана. В Иране понимают, что они не смогут достичь быстрой победы над Израилем. Речь шла бы о длительном и изматывающем конфликте. Поэтому руководство республики согласится на прекращение военных действий, но фактически выйдет из ситуации моральным триумфатором», – считает эксперт.

    «Если говорить о ядерной сделке Вашингтона и Тегерана, то ее перспективы нулевые. Иран, вероятно, вернется к положениям СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), но уже с рядом условий. Например, власти республики потребуют возможность проводить глубокое обогащение урана, вплоть до нижнего оружейного предела – примерно до 70%», – рассуждает Анпилогов.

    «Штаты, может быть, и примут требования, но, скорее, спустят процесс на тормозах, погрязнув в дипломатических согласованиях. А Израиль продолжит заявлять об "угрозах", исходящих со стороны Исламской республики», – прогнозирует собеседник. Поэтому нельзя исключать новых витков эскалации на Ближнем Востоке. Но стороны явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны. Таковых как минимум три.

    «Ирано-израильский конфликт, во-первых, подтвердил значимость ударных дронов, а также баллистических ракет в оперативно-стратегическом воздействии на инфраструктуру противника. Во-вторых, эти события еще раз подсветили, насколько важно иметь мощную систему ПВО. Наконец, странам нужно готовиться к длительным военным противостояниям. Если по итогам шестидневной войны Израиль вышел безусловным победителем, то сейчас воздушный блицкриг еврейского государства, хотя и удался, но не привел к значительным результатам», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать "12-дневной войной"», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Однако министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о нарушении Тегераном режима прекращения огня. На этом фоне в армии страны принялись готовить ответные удары по целям в столице Исламской республики. Несмотря на это, Иран соответствующие обвинения со стороны Тель-Авива отрицает.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    24 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана

    Политолог Лукьянов: На Ближнем Востоке воцарится стабильность в среднесрочной перспективе

    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация, в которой Вашингтон объявил о прекращении огня Тегераном и Тель-Авивом, дала возможность каждой из сторон объявить о собственной победе. Израиль и США якобы уничтожили ядерную программу Исламской республики, а Иран выстоял против грозных противников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил об окончании конфликта на Ближнем Востоке.

    «Иран и Израиль согласились на перемирие, поскольку ни одна сторона не может добиться решительной победы. Продолжение противостояния в такой ситуации было бы чревато быстро нарастающими проблемами для каждого», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Израиль не способен вести долгую войну, а ставка на быстрое сокрушение «врага» и собственную неуязвимость не сработала. Иран, в свою очередь, осознает, что страна уже понесла большой урон и понесет еще больший, если атаки продолжатся. А для США увязание в конфликте обнулило бы всю концептуальную базу нынешней администрации», – продолжил спикер.

    Собеседник также обратил внимание на «умелое использование ярких спецэффектов» всеми участниками противостояния. «Удары были чрезвычайно аккуратные, чтобы не спровоцировать ни США, ни Иран, ни Израиль на расширение эскалации. И надо признать, стороны выдержали правила игры», – подчеркнул аналитик.

    «По итогу теперь каждый участник может объявить о грандиозной победе, что, собственно, они и делают. Иранская система выстояла против самого грозного противника. Израиль решил вопрос с Тегераном, у которого якобы больше нет ядерных программ. США установили долгожданный мир на всем Ближнем Востоке», – привел эксперт обоснования успеха каждой из сторон.

    «Думаю, в среднесрочной перспективе в регионе воцарится стабильность. Что касается перспектив ядерной программы Ирана, то это трудно прогнозируемая тема. Одно можно сказать с уверенностью: сейчас стороны запустят долгие обсуждения на разных уровнях об условиях ее развития, проверки прозрачности и контроля с участием МАГАТЭ, а также других институтов», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    24 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном

    Израильский эксперт Ципис: Перемирие с Ираном грозит Нетаньяху отставкой

    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном
    @ Abir Sultan/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам 12-дневной войны Израиль оказался проигравшей стороной. Еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по Ирану и организуя провокации. Биньямин Нетаньяху фактически попал в ловушку. События могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Тегеран опроверг эти сообщения.

    «Ситуация вокруг перемирия на Ближнем Востоке вновь обострила разногласия между Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом. Первый хочет продолжать операцию против Ирана, а второй – выступает против этого. Режим прекращения огня крайне неустойчив. Более того, возможны провокации», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Президент США считает, что он достиг всего, что планировал. Кроме того, американская сторона продемонстрировала миру возможности бомбардировщиков B-2 и свою силу. Но Трамп не заинтересован в войне против Исламской республики. Поэтому он пытается принудить израильского премьера к перемирию», – уточнил собеседник.

    Однако Израиль не готов пойти на этот шаг, потому что не решил заявленных задач и, более того, оказался в проигрыше. «Так, иранская ядерная программа, по всей видимости, не уничтожена. Власти Ирана не свергнуты. Еврейское государство сейчас оказалось в ситуации, при которой Штаты не придут во второй раз на помощь. На этом фоне кризис в отношениях Трампа и Нетаньяху будет лишь углубляться», – детализировал политолог.

    «Решение же Тегерана согласиться на перемирие понятно: атаки по территории страны так или иначе наносят ущерб», – продолжил Ципис. По его мнению, вовсе не случайно, что власти страны решили принять прекращение огня аккурат после удара по американской базе в Катаре. «Эта операция стала символическим ответом Ирана на атаки США по ядерным объектам, но он позволил руководству республики "сохранить лицо" и выйти из ситуации в позиции силы», – считает эксперт.

    «Повторю, в Израиле не готовы смириться со своим проигрышем. Но еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по противнику. Нетаньяху фактически попал в ловушку. Положение дел у него плохо, и события могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    24 июня 2025, 08:35 • Новости дня
    Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем

    Трамп сообщил о начале действия режима прекращения огня между Ираном и Израилем

    Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем уже вступило в силу, и выразил призыв к его соблюдению.

    Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    В своем сообщении в социальной сети Truth Social он заявил: «Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!»

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    5 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем. Тегеран и Вашингтон пообещали не наносить новые удары после эскалации.

    Между тем в ночь на 24 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что на данный момент между Ираном и Израилем нет договоренности о прекращении огня.

    Комментарии (16)
    24 июня 2025, 07:41 • Новости дня
    Израильская армия зафиксировала шестую волну пусков ракет из Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля зафиксировала новый пуск ракет с иранской территории. Это уже шестой подобный инцидент за сутки.

    В заявлении военных отмечается, что ракеты были выпущены с территории Ирана по направлению к Израилю, а системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата угрозы, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    26 комментариев

    Израильские военные порекомендовали жителям страны оставаться в укрытиях и не покидать безопасные места до новых указаний. Новых данных о разрушениях и жертвах на данный момент нет. Обстановка в регионе остается напряженной.

    Утром во вторник ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном ракет по Израилю. Сообщалось о прямом попадании в семиэтажное здание в Беэр-Шеве.

    Комментарии (2)
    24 июня 2025, 04:22 • Новости дня
    Иран опроверг договоренность с Израилем о прекращении огня
    Иран опроверг договоренность с Израилем о прекращении огня
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На данный момент между Ираном и Израилем нет договоренности о прекращении огня, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи заявил, что конфликт развязал Израиль, а не Иран. «На данный момент нет никаких «договоренностей» о прекращении огня», – заявил министр в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    При этом он подчеркнул, что Иран готов прекратить «ответные действия», если Израиль остановит «незаконную агрессию». По словам главы МИД Ирана, «окончательное решение» относительно прекращения огня «будет принято позже».

    Он также сообщил, что Иран до 4.00 (3.30 мск) продолжал операции своих «мощных вооруженных сил», которые призваны «наказать Израиль за его агрессию».

    Напомним, США заявили, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. Reuters сообщило, что иранский чиновник подтвердил согласие Ирана на предложенное США прекращение огня с Израилем.

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 11:32 • Новости дня
    Глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана

    Глава Минобороны Израиля поручил нанести ответный удар по целям в центре Тегерана

    Глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные получили приказ готовить новые удары по иранской столице после обстрелов, которые Минобороны Израиля сочло нарушением перемирия.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном, передает ТАСС. Он поручил Армии обороны Израиля нанести мощные удары по целям в центре Тегерана в ответ на действия Ирана.

    Кац подчеркнул: «Я дал указание Армии обороны Израиля ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня мощными ударами по целям режима в центре Тегерана».

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    5 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Иранский гостелеканал сообщил о начале прекращения огня с Израилем.

    Позже армия Израиля заявила о перехвате двух иранских ракет после объявления перемирия.

    Комментарии (7)
    24 июня 2025, 14:44 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану и действии перемирия

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и вернутся на базы, перемирие действует, заявил президент США Дональд Трамп.

    Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social. «Израиль не будет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой», – заявил он.

    «Никто не пострадает, перемирие в силе! Спасибо за внимание к этому вопросу!», – добавил президент США.

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    Ранее Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана. Он призвал Тель-Авив отказаться от нанесения авиаударов по исламской республике и немедленно вернуть летчиков на базы.

    Во вторник президент США объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

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    24 июня 2025, 06:15 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном ракет по Израилю
    ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном ракет по Израилю
    @ Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С территории Ирана по Израилю произведен запуск ракет, ВВС Израиля наносят ответные удары, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила о третьем запуске ракет из Ирана во вторник, передает РИА «Новости».

    «ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят удары для устранения угрозы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Указывается, что сработали сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ сообщил, что «ВВС Израиля принимают меры по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, для устранения угрозы».

    По данным израильского телеканала N12, в разных районах Израиля прогремели взрывы.

    «Прямое попадание в семиэтажное здание в Беэр-Шеве», – говорится в сообщении.

    Напомним, США заявили, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг это сообщение. При этом он подчеркнул, что Иран готов прекратить «ответные действия», если Израиль остановит «незаконную агрессию».

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    24 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Bloomberg: Ключевой вопрос – исчезновение в Иране 409 кг высокообогащенного урана
    Bloomberg: Ключевой вопрос – исчезновение в Иране 409 кг высокообогащенного урана
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потеря контроля над иранским обогащенным ураном остается ключевой нерешенной проблемой на фоне объявления перемирия между Израилем и Ираном, пишет Bloomberg.

    Международные инспекторы МАГАТЭ потеряли возможность отслеживать почти 409 килограммов высокообогащенного урана, этого количества хватило бы для создания десяти ядерных боеголовок, сообщает Bloomberg.

    Материал может быть размещен в 16 контейнерах высотой около 91 сантиметра, которые легко можно переместить вручную или транспортировать в небольшом автомобиле.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил осторожный оптимизм, что прекращение огня может создать условия для возобновления инспекций. Он подчеркнул, что для возвращения инспекторов необходима «приемлемая безопасность» на ядерных объектах. Ранее инспекторы МАГАТЭ ежедневно проверяли несколько объектов, но после авиаударов Израиля и США Иран вывез уран в неизвестное место.

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    Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ до гарантии безопасности объектов. Представитель Ирана при агентстве Реза Наджафи заявил, что удары Израиля и США нанесли «непоправимый ущерб» Договору о нераспространении ядерного оружия.

    Военные удары по Фордо, Исфахану и Натанзу привели к загрязнению и повреждению средств контроля, что затруднило дальнейший мониторинг. Судьба перемещенного урана остается неизвестной даже после перемирия.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    До этого сообщалось, что после США по ядерным объектам Ирана международные инспекторы не смогли отследить 400 килограммов высокообогащенного урана.

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    24 июня 2025, 10:13 • Новости дня
    Израиль заявил о достижении целей нападения на Иран

    Нетаньяху сообщил о достижении Израилем целей нападения на Иран

    Израиль заявил о достижении целей нападения на Иран
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль согласен с инициативой президента США Дональда Трампа по перемирию с Ираном после достижения заявленных военных целей, следует из заявления канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении канцелярии говорится, что цели операции по устранению ядерной и баллистической угрозы со стороны Ирана были достигнуты, передает Reuters.

    Израиль выразил благодарность Дональду Трампу и США за поддержку и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы. Там также отмечается, что решение о перемирии было принято в полном согласовании с президентом США.

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    Нетаньяху подчеркнул, что любая попытка нарушить перемирие встретит решительный ответ со стороны Израиля.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем уже вступило в силу, и выразил призыв к его соблюдению. Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем. Тегеран и Вашингтон пообещали не наносить новые удары после эскалации.

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    24 июня 2025, 12:03 • Новости дня
    Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия
    Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран отверг сообщения о запуске ракеты по Израилю после объявления перемирия и подчеркнул, что сохраняет готовность ответить на возможную агрессию.

    Иран не совершал запуск ракет по Израилю после объявления перемирия, передает РИА «Новости». Гостелерадиокомпания IRIB заявила, что сообщения о подобных действиях не соответствуют действительности и были опровергнуты официально.

    В публикации IRIB отмечается: «Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны».

    Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил приверженность перемирию. При этом в Тегеране подчеркнули, что готовы ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана. Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    24 июня 2025, 14:09 • Новости дня
    Трамп потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану
    Трамп потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана.

    Трамп в своем сообщении в Truth Social призвал Израиль отказаться от нанесения авиаударов по Ирану и немедленно вернуть летчиков на базы.

    «Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же», – заявил Трамп.

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    Позже на пути к самолету на саммит НАТО в Гааге президент США заявил репортерам, что, по его мнению, и Израиль, и Иран нарушили во вторник прекращение огня, однако перемирие остается в силе, передает Bloomberg.

    «Я думаю, они оба (Израиль и Иран) нарушили его (прекращение огня)», - заявил Трамп. На вопрос о прекращении перемирия Трамп ответил: «Я так не думаю».

    «Мы имеет две страны, которые воюют так давно, что они ни черта не соображают, что они делают (they don’t know what the fuck they’re doing)», - отметил Трамп.

    Во вторник Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил прочность перемирия Израиля и Ирана.

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    24 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Иран объявил о победе над Израилем

    Власти Ирана объявили о победе над Израилем

    Иран объявил о победе над Израилем
    @ REUTERS/Kieran Doherty

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над Израилем после серии ракетных ударов по израильским объектам и американской базе аль-Удейд, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    Иран официально объявил о победе над Израилем в заявлении, опубликованном после серии военных столкновений, сообщает IRIB.

    В тексте говорится, что иранские вооруженные силы выполнили приказ верховного лидера страны и нанесли удары по американской базе «Аль-Удейд», а также по территориям, находящимся под контролем Израиля.

    «Ваши доблестные и самоотверженные сыновья в вооруженных силах Исламской Республики Иран ответили на каждую агрессию врага сокрушительным образом», – говорится в заявлении.

    Власти Ирана особо подчеркнули роль сплоченности и решимости нации, позволившей «сломать стратегию врага» и обеспечить эффективное сопротивление в течение двенадцати дней боевых действий.

    В документе также сообщается, что давление и успешные действия Ирана вынудили Израиль прекратить нападения. Военные страны остаются в состоянии готовности, заявляя о решимости ответить на любую новую агрессию жесткими мерами.

    В завершение подчеркивается, что победа стала возможной благодаря «мудрому руководству» и стойкости иранского народа.

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    Президент США Дональд Трамп выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана.

    Политолог Саймон Ципис отметил стремление Биньямина Нетаньяху продолжить войну с Ираном.

    Во вторник Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Политолог Федор Лукьянов оценил устойчивость перемирия между Израилем и Ираном.

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