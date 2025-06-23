Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.2 комментария
Вице-губернатора Белгорода Зайнуллина арестовали по делу о крупном мошенничестве
Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина заключили под стражу на срок до двадцатого августа по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений региона Рустэм Зайнуллин был арестован на два месяца, передает РИА «Новости».
Как сообщили в суде, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана с двадцать второго июня до двадцатого августа. Зайнуллину предъявлено обвинение по статье 159 части 4 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Суд отметил, что арест связан именно с тяжестью инкриминируемой статьи и возможностью скрыться от следствия. Конкретные обстоятельства дела и детали расследования в настоящий момент не раскрываются.
Напомним, правоохранители задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве.