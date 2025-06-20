Захарова: Проигрывающая России Украина открывает «второй фронт» в Африке

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открыв там второй фронт, передает ТАСС. Она уточнила, что в СМИ Сахаро-Сахельского региона появились сообщения о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов, действующих на этой территории.

Захарова отметила, что малийские и буркинийские новостные порталы недавно сообщили о помощи украинской разведки террористической группировке «Группа поддержки ислама и мусульман», совершившей 30 мая нападение на военных Мали в регионе Куликоро. По ее словам, Украина отступает под натиском Вооруженных сил России, но пытается дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах.

Дипломат напомнила, что Киев ранее признавал контакты с африканскими террористами: соответствующие заявления публично делали пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров. В июле 2024 года в Мали, по словам Захаровой, был совершен теракт против колонны военных, а позже власти Мали и Нигера разорвали отношения с Киевом.

Захарова также указала, что правительство Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку киевским режимом терроризма, и подчеркнула отсутствие реакции со стороны западных стран на обвинения в адрес Украины.

Ранее СМИ сообщили, что после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.